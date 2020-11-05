Главу омского Минздрава отправили в отставку после инцидента со скорыми

Губернатор Омской области Александр Бурков на своей странице в Instagram рассказал о том, что главу регионального Минздрава Ирину Солдатову отправили в отставку. Причиной стал инцидент со скорыми, которые приехали к зданию министерства.

"Сегодня мной принято решение об отставке министра здравоохранения Солдатовой Ирины Геннадьевны. Это решение взвешенное, принималось оно по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента, который произошел 27 октября в городе Омске", — сказал глава региона.

Напомним, что неотложки привезли пожилых пациентов к зданию Минздрава после того, как их не приняли в больницах. Позднее заместителя главы регионального Минздрава Анастасию Малову отстранили от работы до конца расследования. В Омске прошла серия пикетов с требованием об отставке Солдатовой.