Житель Бийска пытался поджечь дом, в котором находились двое детей

СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Бийска. Он обвиняется в покушении на убийство малолетних детей и в повреждении чужого имущества.

"По данным следствия, 18 октября 2020 года в городе Бийске обвиняемый пришел к дому бывшей сожительницы, достоверно зная, что в нем находятся ее дети 11 и 3-х лет. В связи с тем, что дочь хозяйки не открыла ему дверь, мужчина поджег крыльцо дома, предварительно облив его смесью из масла и бензина", — рассказали в ведомстве.

Довести умысел до конца преступнику не удалось, потому что детей из горящего дома спас прохожий. Злоумышленника заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.