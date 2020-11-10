Все услуги на одной платформе. Как заказать мастера на дом через интернет

"Росводоканал Барнаул" напоминает, что заказать услуги для дома можно через партнерский сервис ASKeDO. Это бесплатная онлайн-платформа, где собраны предложения от исполнителей – от ремонта бытовой и цифровой техники до организации праздников под ключ. Среди 22 категорий есть и услуги водоканала – например, установка счетчиков воды.

Выбрать специалиста можно по рейтингу и отзывам, ознакомившись с портфолио и прайс-листом. Далее нужно разместить свою заявку на сайте в разделе соответствующей категории и дождаться звонка от мастера, с которым вы подробно обсудите все детали. Если проблема срочная, можно оформить экспресс-заявку. Ее увидят все мастера, подписанные на выбранную категорию услуг, и откликнутся на заказ.

"Есть возможность выбрать исполнителя за лучшую цену через заявку-аукцион. Достаточно лишь подробно описать свой "лот", а дальше в борьбу за него вступят потенциальные участники сделки. Практика показывает, что первые предложения начинают поступать заказчику уже через 5-7 минут после старта аукциона", – рассказала коммерческий директор предприятия Татьяна Колганова.

Напоминаем, что барнаульский водоканал консультирует, принимает заказы на услуги и показания приборов учета дистанционно. Подробнее о том, как могут обратиться в "Росводоканал Барнаул" физические и юридические лица, amic.ru писал здесь.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 282-200

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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