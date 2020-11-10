Абсолютно всех разбойников ловят в Барнауле

Разбойные нападения раскрыты в Барнауле на 100%. Об этом рассказал начальник городского УМВД России Александр Майдоров.

По его словам, раскрываемость грабежей в Барнауле увеличилась почти на 10%, задержаны члены нескольких преступных групп за совершение уличных краж из автомобилей. Раскрыты серийные кражи в садоводческих товариществах.

"Сейчас мы проводим там рейды, чтобы не допустить роста краж. Проверяем, чтобы в дачных домиках не жили лица без определенного места жительства, граждане, скрывающиеся от полиции", – приводит слова Майдорова "Вечерний Барнаул".

Напомним, сегодня в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Ранее полицейских поздравили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко.