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Новости

Самую красивую "Миссис Барнаул" выберут в Барнауле. Девушки будут позировать в масках

, ИА "Амител"
6 декабря состоится финал конкурса красоты "Миссис Барнаул – 2020", проводимый Модельным агентством Татьяны Жилиной

Финал конкурса красоты "Миссис Барнаул – 2020", проводимый Модельным агентством Татьяны Жилиной, состоится в Барнауле 6 декабря. Организаторы решили обыграть ограничительные меры: участницы будут выступать в специальных "масках красоты". К настоящему моменту завершился кастинг, и определился окончательный состав участниц. 11 прекрасных дам из Алтайского края будут соревноваться за корону победительницы.

"Вы даже не представляете, как соскучились за время изоляции барнаульцы по конкурсам красоты: и зрители, и непосредственно сами конкурсантки. Нам поступили сотни звонков с вопросом: "Ну, когда уже?" Потерпите, осталось недолго. В этом году состав участниц представлен несколькими городами Алтайского края, более того, среди них есть победительницы конкурсов красоты, которые приехали только за победой. Так что финал будет очень жарким!" – рассказала Татьяна Жилина.

Организаторы планируют провести акцию "Красота в масках", главным условием которой станет создание маски с рисунком ручной работы. Некоторые из участниц уже приготовили индивидуальные маски.

Конкурсы красоты среди замужних женщин отличаются от тех, где участвуют более молодые участницы. Дамы угощают членов жюри кулинарными яствами, знают, кому можно и подмигнуть в удобный момент, и зачастую именно их творческие номера наполнены женственностью и особой грацией.

Финал конкурса пройдет 6 декабря в ресторане "Времена года".

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

10.11.2020 17:29
- гость -

Да где ж вы таких кракозябр берете? В бане с похмелья набираете?

10.11.2020 17:30
- гость -

Зачем нам конкурс красоты? Может ещё в скафандрах? Чей лучше

10.11.2020 17:32
гость

миссис-это мисс б/у?

10.11.2020 17:33
- гость -

В масках и в мини бикини.Время года-жгучее жаркое лето.

10.11.2020 17:45
- гость -

Жуть какая, сначала глазам не поверила. Наверное поэтому и в масках, без них совсем все печально.

10.11.2020 17:52
- гость -

"Девушки будут позировать в масках" - чтобы шансы уравнять?

10.11.2020 18:08
гость

я столько не выпью

10.11.2020 18:13
- гость -

Предлагаю к маскам добавить трусы. Вдруг они с низу такие же страшные как и сверху

10.11.2020 18:16
Гость

Это всё,что смогли собрать.. Дзюбу такими не возбудить.

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