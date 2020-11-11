Охоту на сурков в Республике Алтай запретили из-за чумы

Охоту на сурков в Республике Алтай запретили до 30 сентября 2020 года. В Роспотребнадзоре отметили, что запрет связан с бубонной чумой.

В ведомстве пояснили, что последние случаи инфицирования были зафиксированы в 2014, 2015 и 2016 годах. Люди заразились во время разделки туши сурка.

В 2020 году заболевших бубонной чумой зафиксировали в Монголии на границе с регионом.

"Принятие нормативного акта продиктовано напряженной эпизоотической и эпидемиологической ситуацией в природном очаге чумы и на приграничной территории Республики Алтай в Кош-Агачском районе", – отметили в управлении Роспотребнадзора.