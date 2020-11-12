Пожарные учения пройдут в барнаульском ТРЦ "Огни"

12 ноября в Алтайском крае пройдут масштабные пожарно-тактические учения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В Барнауле основным местом действия станет ТРЦ "Огни", в Бийске – Бийская мебельная фабрика, в Рубцовске – Городской дворец культуры, в Белокурихе – детский санаторий "Белокуриха", в Новоалтайске – Белоярский мачтопропиточный завод, в Заринске – ТЭЦ АО "Алтай-Кокс", в Алейске – Алейский технологический техникум, в Камне-на-Оби – Каменский педагогический колледж, в Яровом – Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Змеиногорске – администрация Змеиногорского района, в Павловске – Павловский психоневрологический интернат, в Завьялово – Завьяловская средняя общеобразовательная школа № 1.

В МЧС подчеркнули, что подобные мероприятия необходимы для отработки взаимодействия между ведомствами и действий личного состава при чрезвычайных ситуациях. Население попросили сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.