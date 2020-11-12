Уголовное дело возбудили после суицида российского миллиардера, родившегося в Барнауле

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти российского миллиардера Дмитрия Босова. Расследование идет по статье 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").

Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, фигурантов в деле пока нет, но у следователей могут возникнуть вопросы к вдове миллиардера – Катерине Босовой. Сейчас идет посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. По словам источника, версию убийства следователи исключили.

Как уже писал amic.ru, тело 52-летнего миллиардера, главы совета директоров и крупнейшего акционера группы "Аллтек" Дмитрия Босова нашли в своем доме 6 мая. На момент гибели состояние Босова оценивалось в 1,1 млрд долларов. Он занимал 86-е место среди богатейших людей России.

Босов родился в Барнауле в 1968 году. Окончил МГТУ имени Баумана, имел степень кандидата экономических наук. В 1990-х входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода.