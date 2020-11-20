И сотрудников найдем, и стратегию построим. Эксперты рассказали о подборе персонала

HR-рынок конкурентный, в Барнауле более 20 агентств по подбору персонала, около 100 компаний занимаются развитием кадрового состава, а есть еще свободные фрилансеры-коучи. Но удобно, когда подобрать работников, обучить, выстроить стратегию развития и дальше консультировать на протяжении всего карьерного трека могут специалисты одной организации.

Эти три ключевые направления предоставляются трем группам целевой аудитории: собственникам бизнеса, сотрудникам компаний и соискателям должностей. О том, как правильно работать с персоналом, сформировать полноценный штат и развивать бизнес с помощью команды, в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказали учредители новой студии HR "Штат 3" Татьяна Кириленко и Юлия Шатохина.

Эксперт по подбору персонала Татьяна Кириленко объяснила: "В основе подбора лежит простой, но работающий принцип Р2Р (Рerson 2 Рlace) – человек в правильном месте и правильное место для человека. Известный пример, когда первоклассный специалист, которого с большим трудом переманили из компании конкурентов, уже на этапе испытательного срока разочаровал работодателя или покинул компанию не сумев адаптироваться. Именно поэтому в работе по принципу Р2Р особое внимание уделяется личностным компетенциям, находя недостающий пазл – близкого по духу и ценностям соискателя".

"Когда штат сформирован, самое время покорять вершины бизнеса. Команда будет эффективно работать, если есть стратегия, цель и понятны шаги реализации. Вовлечь персонал, разработать новый продукт, найти новую нишу или выйти из кризиса с наименьшими потерями – все эти актуальные для бизнеса задачи поможет решить профессиональный фасилитатор на стратегической сессии", – рассказала Юлия Шатохина.

Для тех, кто пропустил эфир, повтор можно послушать 24 ноября в 10:00 на "Эхе Москвы", а ознакомиться с работой агентства "Штат 3" – в "Инстаграме".