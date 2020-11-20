"Красота-то какая". В барнаульском парке "Изумрудный" поставили фонари

Фото: Владислав Вакаев, Илья Кочетков
В барнаульском парке "Изумрудный" установили и запитали электроэнергией новые фонари.
Фотографиями обновленной территории в социальной сети Facebook поделились журналист, член Алтайского отделения Русского географического общества Илья Кочетков и глава Фонда имущества Алтайского края, управляющий парком Владислав Вакаев.
"В барнаульском парке "Изумрудный" впервые за много лет появилось новое освещение. Скоро засияет по всему периметру, – рассказал Кочетков. – Пока снимал, был пойман за локоть местной жительницей. "Правда же, красота-то какая!?" – воскликнула она".
Напомним, парк стал одной из двух общественных территорий, выигравших в интернет-голосовании на благоустройство в 2019 году. "Изумрудный" уже обзавелся новыми велосипедной и пешеходной дорожками, камерами видеонаблюдения, молодыми деревьями.
Комментарии
Весной-летом красота будет!
Столько опасных деревьев в парке. Это страшно. Прям бурелом.
Вакаеву отдельное спасибо. Так держать
Теперь будем гулять вдоль этих фонарей и радоваться!
Вообще район около Изумрудного преображается очень сильно и в лучшую сторону
А как наступит весна и почва прогреется фонари не попадают? Дорожки от снега чистить планируют?
Теперь хулиганам будет видно кому морду бить.
20.11.2020 15:14
Виктор
Что за прикол по кладбищу гулять?
Новиков выгнали теперь все на лад пойдет и в парке и в районе
Что за прикол по кладбищу гулять?
Никогда не гуляли по Ваганьковскому или Новодевичьему?
еще бы машины там не ездили
В городе много парков. Например Арлекино. Очень хороший парк. И фонарики и скамейки и цветы и деревья. В чем отличие? Отличие в том что все это сделал человек за свои деньги. И не пишет об этом каждый день. А тут 20 лямов из бюджета выделили на пиар депутата Вакаева. Как то так.
Как вы надоели нытики, неудачники во всем найдёте какие-то недостатки, вместо того ,что-бы ерунду писать, в своей жизни наведите порядок и мир вокруг станет лучше