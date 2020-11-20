"Красота-то какая". В барнаульском парке "Изумрудный" поставили фонари

Фото: Владислав Вакаев, Илья Кочетков

В барнаульском парке "Изумрудный" установили и запитали электроэнергией новые фонари.

Фотографиями обновленной территории в социальной сети Facebook поделились журналист, член Алтайского отделения Русского географического общества Илья Кочетков и глава Фонда имущества Алтайского края, управляющий парком Владислав Вакаев.

"В барнаульском парке "Изумрудный" впервые за много лет появилось новое освещение. Скоро засияет по всему периметру, – рассказал Кочетков. – Пока снимал, был пойман за локоть местной жительницей. "Правда же, красота-то какая!?" – воскликнула она".

Напомним, парк стал одной из двух общественных территорий, выигравших в интернет-голосовании на благоустройство в 2019 году. "Изумрудный" уже обзавелся новыми велосипедной и пешеходной дорожками, камерами видеонаблюдения, молодыми деревьями.