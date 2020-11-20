Застрелил и сжег. Иностранца осудили за убийство двух жителей Барнаула

Алтайский краевой суд вынес приговор 36-летнему уроженцу Узбекистана, который убил двух человек, сжег их тела и похитил крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как рассказали в ведомстве, летом 2019 года проживавший в Алтайском крае иностранец взял у знакомых под выкуп автомобиль стоимостью более 560 тысяч рублей. При этом платить за иномарку уроженец соседнего государства не торопился. В январе 2020 года молодые люди подъехали к его дому, чтобы решить проблему. Не желая отдавать деньги, мужчина достал огнестрельное оружие и расстрелял нежданных гостей.

"С целью сокрытия следов преступления он отогнал транспортное средство на участок местности в Первомайском районе, а затем поджег, – уточнили следователи. – Кроме того, следствием доказана его причастность к краже денежных средств в размере более 950 тысяч рублей у одного из потерпевших, которые он похитил из машины сразу же после убийства".

Мужчину признали виновным сразу по четырем статьям Уголовного кодекса. Его приговорили к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.