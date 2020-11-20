Город стоит. Барнаул сковали девятибалльные пробки

Огромные пробки растянулись в Барнауле 20 ноября. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации, по данным на 17 часов, в 9 баллов из 10 возможных (город стоит).

Согласно статистике, по пятницам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 4 балла (местами затруднения).

В числе наиболее загруженных – проспекты Ленина, Красноармейский, Комсомольский и Строителей, а также улицы Челюскинцев, Гоголя, Партизанская и Малахова, переулок Ядринцева, Павловский тракт и шоссе Ленточный бор.

Дорожную ситуацию осложнили погодные условия – в Барнауле идет обильный снегопад.