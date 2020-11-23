Волейболистки "Алтай-АГАУ" сохранили место в тройке лидеров

Волейболистки клуба "Алтай-АГАУ" 22 ноября потерпели поражение от омской "Оми-СибГУОРу" в рамках третьего тура высшей лиги "Б" чемпионата России среди женских команд. Тур прошел в Чите.

Барнаульская команда уступила лидеру соревнований в трех партиях – 18:25, 19:25, 14:25.

Волейболистки в четырех матчах одержали две победы и столько же раз проиграли. 19 ноября "Алтай-АГАУ" взял верх над читинской "Забайкалкой" – 3:1. 20 ноября барнаульская команда в упорной борьбе уступила "Олимпу" из Новосибирской области со счетом 2:3. 21 ноября "Алтай-АГАУ" разобрался с аутсайдером турнира – "Ангарой" (Иркутск) – 3:0.

После трех туров чемпионата "Алтай-АГАУ" замыкает тройку лидеров. Четвертый тур высшей лиги "Б" пройдет в Иркутске с 16 по 20 декабря.