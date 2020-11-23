Анна Попова причислила Республику Алтай к регионам с высоким распространением коронавируса

На прошлой неделе в ряде регионов России, в том числе и Республике Алтай, зафиксировали наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"Ситуация в регионах, безусловно, разная и по интенсивности эпидпроцесса, и по мерам реагирования. Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе отмечены были в республиках Карелия, Алтай, Коми, Тыва, Бурятия, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Хакасии, Мурманской, Магаданской, Псковской и Новгородской областях", – сказала руководитель ведомства.

За последние сутки в России зарегистрировали 25 173 случая COVID-19. Всего в стране заболели свыше 2,1 млн человек, скончались – 36 тысяч пациентов.

В Горном Алтае число заболевших за сутки выросло на 125 – до 10 587 человек. Новых летальных случаев за минувшие 24 часа в регионе не зарегистрировали.