125 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай

За последние сутки в Горном Алтае выявили 125 новых случаев коронавируса, сообщает республиканский оперштаб. За все время в регионе зарегистрировали 10 587 заболевших COVID-19.

Диагноз подтвердился у 30 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трех детей; у 22 жителей Онгудайского района, в том числе у двух детей; у 22 жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребенка; у 15 жителей Улаганского района, в том числе у двух детей; у 15 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у двух детей; у 10 жителей Майминского района; у пяти жителей Усть-Канского района; у четырех жителей Чойского района; у одного жителя Турочакского района; у одного ребенка в Чемальском районе.

Выздоровели за весь период 8333 пациента, в том числе 25 – за прошедшие сутки.

Новых летальных случаев за минувшие 24 часа в регионе не зарегистрировали.