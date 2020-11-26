Школьники Алтая участвуют в социальном проекте АлтГПУ "Туризм без границ"

Команда проекта АлтГПУ "Туризм без границ" провела для школьников Барнаула выездные обзорные экскурсии по городу. Участниками стали воспитанники Детско-юношеского центра, ученики 103-й школы, гимназий № 69 и 85, а также бойцы детского педагогического отряда "Атланта".

Во время экскурсий ребята познакомились с наиболее значимыми и известными историческими местами города: Демидовской площадью и ее архитектурным ансамблем, Нагорным парком, или ВДНХ, главными проспектами и улицами Барнаула. Кроме того, изюминкой первой экскурсии в рамках проекта стала встреча с историческим персонажем – Голубой Дамой.

В конце мероприятия участники получили памятные сувениры от организаторов мероприятия. В ближайшее время к проекту присоединятся пятьдесят школьников из сельских школ края, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и сироты из Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2.

"Социальная значимость проекта в том, что вовлечение в активную познавательную деятельность помогает детям с ограниченными возможностями здоровья преодолевать социальные барьеры. Изучая историко-культурное наследие города, ребята учатся взаимодействовать со сверстниками и взрослыми людьми, не акцентируя внимание на состоянии своего здоровья", – говорят организаторы.

Проект получил одобрение и финансовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь". После каждой проведенной экскурсии или мастер-класса прослеживается постепенное преодоление чувства замкнутости и одиночества школьников с ОВЗ, их интеграция в массовую культуру.

Напомним, что год назад представители ФАДМ были впечатлены не только масштабом организованных экскурсий, но и их очевидной пользой для всех участников, поэтому в этом году проект с обновленной программой вновь встречает гостей, чтобы доказать: у туризма нет границ.