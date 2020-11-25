Работающих на удаленке россиян стало в 110 раз больше

За последний год число работающих удаленно россиян выросло в 110 раз, пишут "Известия" со ссылкой на данные Минтруда.

Как отметили в министерстве, еще год назад на удаленке официально работали лишь 30 тысяч человек, а на текущий момент – порядка 3,7 млн россиян. Это около 6,5% от общего числа трудоустроенных.

При этом основная часть удаленщиков располагается в Москве и Санкт-Петербурге. В остальных же регионах страны таких сотрудников значительно меньше.

Ранее россияне назвали самую престижную профессию – ею оказалась профессия программиста. Второе место заняла должность директора, на третьей строчке – "президент".