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Барнаульцы ужаснулись осыпающимся стенам городской больницы

, ИА "Амител"
В помещении начали и не закончили ремонт

В Барнауле пациенты одной из больниц опубликовали видео, на котором показано, в каком состоянии находится медучреждение: в палатах ободраны стены, а ремонт начат, но не доделан.

На кадрах ролика, размещенного в Instagram-аккаунте barnaul.insta, видно, что со стен большими кусками слезает краска и штукатурка, обнажая бетон. В помещении начали ремонт – установили деревянные направляющие для последующей обшивки, но, по всей видимости, не успели завершить до наплыва больных. Утверждается, что видео снято в городской больнице № 3.

Пользователи Сети ужаснулись состоянию медучреждения и предложили отправить видеозапись в городскую прокуратуру.

Напомним, что горбольница № 3 уже попадала в поле зрения контролирующих органов. В начале 2020 года прокуратура Октябрьского района Барнаула в связи с жалобами пациентов на аварийное состояние здания провела внеплановую проверку и выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законов об основах охраны граждан.

Нарекания со стороны проверяющих вызвало покрытие стен и пола. Дефекты поверхности сильно затрудняют очистку и дезинфекцию, что может негативно сказаться на самочувствии пациентов, констатировали специалисты ведомства.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.11.2020 13:55
- гость -

И снова аплодисменты попову, все своевременно делается в здравоохранении

25.11.2020 14:05
- гость -

А всё. Деньги освоены.

25.11.2020 14:05
гость

спасибо деду за прорыв

25.11.2020 14:15
Гость

А что главный врач?

25.11.2020 14:19
- гость -

Я помню в детской больнице на Южном такое наблюдал. вот это реально стремно. ладно нам взрослым - можем и на помойке полежать

25.11.2020 14:19
-гость-

это все Навальный гадит на нашу стабильность

25.11.2020 14:22
гость

мои родственники лежали там недавно, персонал тактичный, все стараются, загружены работой, вежливые, спасибо медикам! Ну а ремонт с Попова надо спросить

25.11.2020 14:32
- гость -

Была новость что эту больницу с Бехтерева должны перевести на Матросова , в отремонтированное здание бывшего онкоцентра. Причем некоторые даже были недовольны, что переносят. "Барнаульцы против: почему закрывают поликлиническое отделение горбольницы № 3"
Может поэтому и в таком состоянии, что она на грани закрытия. А не закрыли до сих пор видимо потому что на Матросова вместо поликлиники открыли ковидный госпиталь.

25.11.2020 14:39
- гость -

Тех, кто снял видео посадить! Видео удалить! Запретить снимать разрушающиеся больницы!
Теперь всё хорошо!

25.11.2020 14:54
гость

Не подсказывайте чиновникам

25.11.2020 15:05
- гость -

20 великих побед

25.11.2020 15:06
- гость -

Попов за каждый индивидуальный случай не оказанной (не качественно оказанной ) помощи будет сейчас разбираться, а вы о какой то штукатурке тут говорите.

25.11.2020 15:18
- гость -

вы всё врете, видео снято хохлами в Жмеринке

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