Барнаульцы ужаснулись осыпающимся стенам городской больницы

В Барнауле пациенты одной из больниц опубликовали видео, на котором показано, в каком состоянии находится медучреждение: в палатах ободраны стены, а ремонт начат, но не доделан.

На кадрах ролика, размещенного в Instagram-аккаунте barnaul.insta, видно, что со стен большими кусками слезает краска и штукатурка, обнажая бетон. В помещении начали ремонт – установили деревянные направляющие для последующей обшивки, но, по всей видимости, не успели завершить до наплыва больных. Утверждается, что видео снято в городской больнице № 3.

Пользователи Сети ужаснулись состоянию медучреждения и предложили отправить видеозапись в городскую прокуратуру.

Напомним, что горбольница № 3 уже попадала в поле зрения контролирующих органов. В начале 2020 года прокуратура Октябрьского района Барнаула в связи с жалобами пациентов на аварийное состояние здания провела внеплановую проверку и выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законов об основах охраны граждан.

Нарекания со стороны проверяющих вызвало покрытие стен и пола. Дефекты поверхности сильно затрудняют очистку и дезинфекцию, что может негативно сказаться на самочувствии пациентов, констатировали специалисты ведомства.