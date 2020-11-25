Барнаульцы ужаснулись осыпающимся стенам городской больницы

В Барнауле пациенты одной из больниц опубликовали видео, на котором показано, в каком состоянии находится медучреждение: в палатах ободраны стены, а ремонт начат, но не доделан.
На кадрах ролика, размещенного в Instagram-аккаунте barnaul.insta, видно, что со стен большими кусками слезает краска и штукатурка, обнажая бетон. В помещении начали ремонт – установили деревянные направляющие для последующей обшивки, но, по всей видимости, не успели завершить до наплыва больных. Утверждается, что видео снято в городской больнице № 3.
Пользователи Сети ужаснулись состоянию медучреждения и предложили отправить видеозапись в городскую прокуратуру.
Напомним, что горбольница № 3 уже попадала в поле зрения контролирующих органов. В начале 2020 года прокуратура Октябрьского района Барнаула в связи с жалобами пациентов на аварийное состояние здания провела внеплановую проверку и выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законов об основах охраны граждан.
Нарекания со стороны проверяющих вызвало покрытие стен и пола. Дефекты поверхности сильно затрудняют очистку и дезинфекцию, что может негативно сказаться на самочувствии пациентов, констатировали специалисты ведомства.
Комментарии
И снова аплодисменты попову, все своевременно делается в здравоохранении
А всё. Деньги освоены.
спасибо деду за прорыв
А что главный врач?
Я помню в детской больнице на Южном такое наблюдал. вот это реально стремно. ладно нам взрослым - можем и на помойке полежать
это все Навальный гадит на нашу стабильность
мои родственники лежали там недавно, персонал тактичный, все стараются, загружены работой, вежливые, спасибо медикам! Ну а ремонт с Попова надо спросить
Была новость что эту больницу с Бехтерева должны перевести на Матросова , в отремонтированное здание бывшего онкоцентра. Причем некоторые даже были недовольны, что переносят. "Барнаульцы против: почему закрывают поликлиническое отделение горбольницы № 3"
Может поэтому и в таком состоянии, что она на грани закрытия. А не закрыли до сих пор видимо потому что на Матросова вместо поликлиники открыли ковидный госпиталь.
Тех, кто снял видео посадить! Видео удалить! Запретить снимать разрушающиеся больницы!
Теперь всё хорошо!
Не подсказывайте чиновникам
20 великих побед
Попов за каждый индивидуальный случай не оказанной (не качественно оказанной ) помощи будет сейчас разбираться, а вы о какой то штукатурке тут говорите.
вы всё врете, видео снято хохлами в Жмеринке