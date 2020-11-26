Профессия – лидер. Как в Барнауле работает система бизнес-образования

Поиск идей и способов их реализации – квест, знакомый любому начинающему бизнесмену. Но одному справиться с трудностями и сделать первые шаги к развитию своего дела бывает не просто. Поэтому появилась культура бизнес-школ, которые помогают сформировать предпринимательское мышление и обзавестись полезными знакомствами. Подробнее о сфере наставничества на радио "Эхо Москвы" рассказал руководитель образовательных проектов платформы "Деловая среда", ментор алтайского реалити-шоу "Фабрика бизнес-идей" Игорь Носов.

– Как вы попали в проект "Фабрика бизнес-идей"?

– Я с огромной любовью и уважением отношусь ко всему, что делает центр "Мой бизнес", потому что сам являюсь выходцем с Алтайского бизнес-инкубатора. И могу точно сказать: то, что я попал в проект "Фабрика бизнес-идей" – это большой плюс пандемии. Потому что на время проекта мы с семьей оказались здесь, на родине, в Барнауле. А так мы уже два с половиной года живем в Москве, после конкурса "Лидеры России" переехали.

– Сколько вам попалось наставляемых, что это за ребята, какие у них проекты?

– Для начала хотел бы перечислить лица, с которыми я работаю в проекте, – это Ирина Черепанова, Евгения Уфинская, Антон Слободчиков. Люди, которые с огромной любовью, трепетом, уважением и вниманием создают свое дело. Организация на очень высоком уровне. Мы вместе составляли список финалистов, смотрели, у кого какие проекты, кому кто из менторов может быть полезен.

Например, все, кто брали за идею рестораны, шли к Евгению Куракову, создателю "Места пасты". Стас Яковенко наверняка забрал себе спортсменов. То есть мы очень органично разобрали ребят и начали работать.

Я себе выбрал участников, у которых проект относится к сфере услуг. С ними я могу поделиться опытом маркетинга, интернет-маркетинга, упаковки бизнеса, первых шагов. Так, у меня есть ребята, которые занимаются созданием чат-ботов; есть те, кто занимается арендой музыкального оборудования, при этом сами еще создают музыкальный лейбл, поют; есть девочка, которая формирует подарочные наборы – боксы с косметикой; есть школа игры на гитаре и роллер-школа. Это области, где я мог бы быть полезен.

– Как выстраиваешь свою работу с подопечными?

– Тут очень важный момент. Я против позиции принуждения, даже к чему-то полезному. Поэтому я каждому подопечному обозначил, что на все время проекта и даже за его пределами ко мне можно обращаться по любым вопросам, я открыт и всегда найду время для отработки презентаций, для бизнес-задач внутри проекта. Но сам при этом навязываться не буду. Нагрузка распределилась интересно. Кому-то больше всех надо, и он внимательно готовит все "домашки", отрабатывает презентации, репетирует. А кто-то был на одной общей встрече или побегал в рамках телеэфира и на этом ушел.

– Когда будет защита проектов?

– На 4 декабря назначена. Будет интересно посмотреть, кто прошел, с какими проектами, потому что мы совершенно не знакомы с ребятами из параллельных потоков. Наверняка там очень много интересных идей. Но самое важное, на мой взгляд, независимо от результатов конкурса, от полученных оценок, все равно продолжать развивать свою идею, "идти в поля", "докручивать" продукт об рынок.

– Что происходит внутри проекта? Ведь мы, зрители, наверняка многого не видим.

– YouTube и телевизионная версия – это первый вектор проекта, потому что здесь показывают эмоции. Ребята, на самом деле, с такой отзывчивостью подходят к испытаниям! Сказали им стоять на гвоздях – идут и стоят, сказали выполнять упражнение в торговом центре – идут и выполняют. И главное, что у них при этом глаза горят. Это картинка, которую мы готовим для зрителей.

Но сама работа действительно остается за кадром. Это вторая часть шоу – подготовка проектов к презентации. Участникам нужно будет за четыре минуты лаконично рассказать основные моменты, саму суть проекта, вкусно подать идею и при этом уложиться в тайминг.

И третья часть – это непосредственно работа с их задачами. В общем-то, обычная бизнес-рутина: разрабатывать прототипы, делать сайт, тестировать целевую аудиторию, строить гипотезы, анализировать полученные данные, интерпретировать их – и так по кругу.

– Есть какой-нибудь забавный случай из скрытой от телезрителей части проекта?

– Кстати, все забавные случаи будут открыты для телезрителей, потому что во всех сюжетах есть интересные моменты. Например, как мы в ТРЦ раздавали листовки. Точнее, не просто раздавали: нужно было отработать задание с максимальной личной эффективностью и продуктивностью.

Кто-то подумал, что нужно как можно быстрее раздать. Кто-то начал целенаправленно обращаться к детям, к родителям, маршрутизировать их движение в торговом центре, чтобы человек с листовкой дошел до торговой точки. А кто-то пошел засовывать эти листовки под дворники автомобилей, потому что это самый простой и комфортный путь: не нужно общаться с людьми, хотя и толку ноль…

– Слезы, боль бывают у ребят?

– Слезы – не сказал бы. Да и больно бывает не самим ребятам, а их эго. Например, когда кажется, что проект крутой, а эксперты говорят, что он нежизнеспособен. Это всегда обидно и хочется всем доказать, что они не правы, что бизнес-идея отличная.

Так вот, идея сама по себе ничего не стоит. Есть только вы и ваши навыки, качество которых нужно усилить, прокачать за время работы в проекте. Потому что если у вас есть костюм железного человека из навыков и умений, вам по плечу реализовать абсолютно любую идею – неважно, ту, с которой вы пришли в проект, или новую, только что придуманную.

– Чем отличаются сегодняшние студенты от того поколения, в котором выросли вы?

– Сложно сказать, потому что мой психологический возраст, как мне кажется, завис на 23-летней отметке. Мы очень легко с ребятами находим общий язык. Они очень живые, чего-то хотят, мечтают, не обращают внимания на сложности. Но главное, что, в отличие от нас в молодости, они ничего не боятся и двигаются к своей мечте руками и ногами.

– Вы ведь когда-то и сами прошли этот путь, который проходят сейчас ребята? Расскажите, как вы вошли в бизнес?

– Это был 2011 год, выпускной в "Политехе". Я спускался после защиты диплома с третьего этажа на второй, где была столовая. Там на стене я увидел плакат А3 "Конкурс на размещение в бизнес-инкубаторе". А я слышал, что там офис можно снять за 800 рублей. Для студента это были очень хорошие деньги (с учетом того, что родители давали в день по сотке).

К тому времени у меня уже была идея проекта "На все 360". Я предложил другу создать этот бизнес. И друг, на самом деле, помог нашему проекту родиться. Потому что я эту идею вынашивал месяцев девять, а он пришел и говорит: "Все, давай". Это наш первый предпринимательский опыт, очень хороший.

– Насколько легко было попасть в инкубатор?

– Мы зашли в центр "Мой бизнес", и говорим: "Где тут офисы раздают?" Нас спрашивают: "А вы как ИП или как ООО?" А мы голову чешем: "Ну, мы с "Политеха"… Надо ИП? Ну, сделаем…" – "А бизнес-план у вас есть?" – "Ну, я на программиста учился, а Петька – менеджер…"

В общем, никакого понимания того, как должен выглядеть бизнес-план, и никаких ИП или ООО у нас не было… Но зато у нас был четкий дедлайн: через шесть дней заканчивается прием на конкурс. Мы восприняли это как персональный вызов: в первый же день разобрались, как подавать документы на ИП, подали – они готовились ровно пять дней; за выходные изучили, что такое бизнес-план, как его делать, сделали, вложили всю душу. И ровно через пять дней, получив документы, пошли в инкубатор, попали на защиту проектов, там вкратце рассказали задумку и "уделали" три ООО, которые тоже претендовали на кабинет 218. С теплотой вспоминаю это.

– За что можешь поблагодарить бизнес-инкубатор?

– В моей жизни много происходило событий, которым я благодарен, потому что если бы этого не произошло, я бы не стал тем, кем я являюсь сейчас. Бизнес-инкубатор – одно из них. Поэтому я не могу сказать "благодарен за предоставленный офис", "за консультации", "за людей, с которыми познакомился", – нет, это очень знаковое событие в моей жизни, и я не могу даже представить, что было бы, если бы мы туда не попали. Может быть, моя идея проекта "На все 360" умерла бы в зачатке.

– Но идея жива! Что, кстати, с ней сейчас?

– Кризис нас, конечно, подкосил, пандемия забрала всю целевую аудиторию. Но проект в формате "Подключен к ИВЛ" управляется сейчас моим партнером из Краснодара. А моя страсть находится в плоскости бизнес-образования. Я долго себя искал, просил вселенную дать знак, кем же мне стать, когда вырасту, и знак получил. Я родился 7 февраля: во-первых, это было начало финала конкурса "Лидеры России". А во-вторых, что более интересно, в 2015 году в России 7 февраля сделали праздником – Днем российского бизнес-образования. Куда уж более яркий знак?

– Жалко было передавать проект "На все 360"?

– Абсолютно нет. Когда ты дорастаешь до определенного уровня зрелости, ты понимаешь, что другой человек может сделать что-то гораздо лучше, чем ты. Не нужно привязываться к своим проектам, идеям. Привязываться нужно к своим целям – чего ты хочешь в данный момент, чего ты хочешь на самом деле. И двигаться туда.

– Как ты принял решение участвовать в "Лидерах России" и что помогло тебе до такого высокого уровня дойти? Потому что, на мой взгляд, выйти в финал – это уже победа.

– Как все начиналось: я услышал по телевизору, что стартовал первый этап конкурса "Лидеры России". А я конкурсы люблю, пропустить, конечно, не могу. Зашел на сайт, посмотрел, что нужно сделать. А нужно было до вторника записать видеовизитку. А у меня офис как раз для этого оборудован: освещение, камеры. Я подумал: запишу, отправлю, может быть, что-то из этого и выйдет.

Я тогда даже не осознавал масштабы мероприятия и не знал, что всем финалистам выдадут миллион. Но во вторник я проснулся с температурой. Подумал, ну и ладно, не в этот раз. Не поехал в офис, не стал ничего снимать. А в среду оказалось, что прием визиток продлили до четверга. Еще один знак свыше. В четверг очухался, поехал, записал, отправил.

Это был первый этап – самый простой, но на нем отвалилось примерно 100 тысяч человек. То есть около 200 тысяч участников зарегистрировались, а подали визитку примерно 90 тысяч.

Дальше был этап тестирования на знание истории, административного устройства, литературы, географии. Но я даже не готовился. Потом я узнал, что многие ребята вдевятером сидели, друг другу помогали. А я зашел в формате "ну если не подхожу под этот конкурс – то не подхожу": пыжиться, подстраиваться, стараться быть больше чем я есть, не хотел. Я хотел быть на драйве, на кайфе.

– Итак, полуфинал. Он был в Новосибирске? Что здесь помогло?

– Было 300 классных людей, причем нас перемешивали по командам четыре раза. В первой команде была очень комфортная, неконкурентная атмосфера. Казалось бы – 300 человек, в финал попадут только 30. Но мы кайфовали от процесса, помогали друг другу, никто не пытался занять лидерскую позицию, как это было в другой команде. Не было мысли, что только один из нас пройдет в финал. И половина команды прошла – а это значит, что в других командах не прошел никто.

Наблюдая всю эту мясорубку, ты видишь максимальную объективность отбора. И выделяешь тех людей, которые действительно должны пройти дальше, – по лидерским качествам, по компетенциям. И они проходят. И тебя это радует: ты видишь прозрачную картинку, честный конкурс.

– Как проходил финал?

– Наш финал был в Сочи. Я первый раз встречал свой день рождения в футболке. Для меня, как для сибирского человека, это был формат крышесносный. На самом деле, финал проходил примерно так же, как и полуфинал, с небольшим отличием. Творческие задания были масштабнее, а еще приглашали звезд шоу-бизнеса. Во внутреннем капустнике нас объявлял Михаил Галустян с Аллой Михеевой, это дорогого стоит.

Так же отличие в том, что в финале мы были одним костяком, одной командой, нас не перемешивали.

– Что тебе помогло в финале? В чем сила?

– В нетворкинге. Это самый сильный, самый крутой нетворкинг, который только может быть. Так, мы съели пуд соли с Пашей Сорокиным – это заместитель экс-министра энергетики. Человек гиперкомпетентный, на две головы выше меня по скорости мышления. И общаться с ним в формате дружеской беседы – это невероятный кайф. И так ты можешь дотянуться практически до любого человека.

– Расскажи, как твоя судьба сложилась после конкурса. Куда ты потратил миллион?

– Миллион давали не на руки, а на обучение. Я потратил его на три образовательных направления. Это управленческий курс Владимира Тарасова, обучение практической психологии под руководством Николая Козлова и Executive MBA.

– А "Деловая среда" в твоей жизни появилась после?

– Да. Мы гуляли с Пашей Сорокиным по набережной в Сочи. Я говорю: "Паш, дай совет: я сейчас на каком-то перепутье и не понимаю, что происходит". Он спросил, чего я хочу. Я сказал, что хочу работать в образовании. Он предложил подать резюме в КУ Сбербанка. Я попробовал, подал, но волей судьбы меня перехватил Алексей Грищенко. Он сказал: "Игорь, стой, тебе в КУ нельзя, там очень академическая среда, с твоим характером тебе там не понравится. Давай к нам". И забрал меня в "Деловую среду".

– Продолжи фразу "Мой бизнес – это..." и приведи несколько вариантов ответа.

Мой бизнес – это центр оказания услуг в Алтайском крае. А для меня лично – это способ самореализации, дело жизни, любовь, источник вдохновения, творчество.

Центр "Мой бизнес"

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

Сайт