Четверг, 26 Ноябрь, 16:34

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,47
€ 89,89
-4°


2187990 +25487
Обь
11см +11

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

Профессия – лидер. Как в Барнауле работает система бизнес-образования

, ИА "Амител"
Опытный наставник поможет развить идею и успешно запустить собственное дело

Поиск идей и способов их реализации – квест, знакомый любому начинающему бизнесмену. Но одному справиться с трудностями и сделать первые шаги к развитию своего дела бывает не просто. Поэтому появилась культура бизнес-школ, которые помогают сформировать предпринимательское мышление и обзавестись полезными знакомствами. Подробнее о сфере наставничества на радио "Эхо Москвы" рассказал руководитель образовательных проектов платформы "Деловая среда", ментор алтайского реалити-шоу "Фабрика бизнес-идей" Игорь Носов.

– Как вы попали в проект "Фабрика бизнес-идей"?

– Я с огромной любовью и уважением отношусь ко всему, что делает центр "Мой бизнес", потому что сам являюсь выходцем с Алтайского бизнес-инкубатора. И могу точно сказать: то, что я попал в проект "Фабрика бизнес-идей" – это большой плюс пандемии. Потому что на время проекта мы с семьей оказались здесь, на родине, в Барнауле. А так мы уже два с половиной года живем в Москве, после конкурса "Лидеры России" переехали.

– Сколько вам попалось наставляемых, что это за ребята, какие у них проекты?

– Для начала хотел бы перечислить лица, с которыми я работаю в проекте, – это Ирина Черепанова, Евгения Уфинская, Антон Слободчиков. Люди, которые с огромной любовью, трепетом, уважением и вниманием создают свое дело. Организация на очень высоком уровне. Мы вместе составляли список финалистов, смотрели, у кого какие проекты, кому кто из менторов может быть полезен.

Например, все, кто брали за идею рестораны, шли к Евгению Куракову, создателю "Места пасты". Стас Яковенко наверняка забрал себе спортсменов. То есть мы очень органично разобрали ребят и начали работать.

Я себе выбрал участников, у которых проект относится к сфере услуг. С ними я могу поделиться опытом маркетинга, интернет-маркетинга, упаковки бизнеса, первых шагов. Так, у меня есть ребята, которые занимаются созданием чат-ботов; есть те, кто занимается арендой музыкального оборудования, при этом сами еще создают музыкальный лейбл, поют; есть девочка, которая формирует подарочные наборы – боксы с косметикой; есть школа игры на гитаре и роллер-школа. Это области, где я мог бы быть полезен.

Как выстраиваешь свою работу с подопечными?

– Тут очень важный момент. Я против позиции принуждения, даже к чему-то полезному. Поэтому я каждому подопечному обозначил, что на все время проекта и даже за его пределами ко мне можно обращаться по любым вопросам, я открыт и всегда найду время для отработки презентаций, для бизнес-задач внутри проекта. Но сам при этом навязываться не буду. Нагрузка распределилась интересно. Кому-то больше всех надо, и он внимательно готовит все "домашки", отрабатывает презентации, репетирует. А кто-то был на одной общей встрече или побегал в рамках телеэфира и на этом ушел.

– Когда будет защита проектов?

– На 4 декабря назначена. Будет интересно посмотреть, кто прошел, с какими проектами, потому что мы совершенно не знакомы с ребятами из параллельных потоков. Наверняка там очень много интересных идей. Но самое важное, на мой взгляд, независимо от результатов конкурса, от полученных оценок, все равно продолжать развивать свою идею, "идти в поля", "докручивать" продукт об рынок.

– Что происходит внутри проекта? Ведь мы, зрители, наверняка многого не видим.

– YouTube и телевизионная версия – это первый вектор проекта, потому что здесь показывают эмоции. Ребята, на самом деле, с такой отзывчивостью подходят к испытаниям! Сказали им стоять на гвоздях – идут и стоят, сказали выполнять упражнение в торговом центре – идут и выполняют. И главное, что у них при этом глаза горят. Это картинка, которую мы готовим для зрителей.

Но сама работа действительно остается за кадром. Это вторая часть шоу – подготовка проектов к презентации. Участникам нужно будет за четыре минуты лаконично рассказать основные моменты, саму суть проекта, вкусно подать идею и при этом уложиться в тайминг.

И третья часть – это непосредственно работа с их задачами. В общем-то, обычная бизнес-рутина: разрабатывать прототипы, делать сайт, тестировать целевую аудиторию, строить гипотезы, анализировать полученные данные, интерпретировать их – и так по кругу.

Есть какой-нибудь забавный случай из скрытой от телезрителей части проекта?

– Кстати, все забавные случаи будут открыты для телезрителей, потому что во всех сюжетах есть интересные моменты. Например, как мы в ТРЦ раздавали листовки. Точнее, не просто раздавали: нужно было отработать задание с максимальной личной эффективностью и продуктивностью.

Кто-то подумал, что нужно как можно быстрее раздать. Кто-то начал целенаправленно обращаться к детям, к родителям, маршрутизировать их движение в торговом центре, чтобы человек с листовкой дошел до торговой точки. А кто-то пошел засовывать эти листовки под дворники автомобилей, потому что это самый простой и комфортный путь: не нужно общаться с людьми, хотя и толку ноль…

– Слезы, боль бывают у ребят?

– Слезы – не сказал бы. Да и больно бывает не самим ребятам, а их эго. Например, когда кажется, что проект крутой, а эксперты говорят, что он нежизнеспособен. Это всегда обидно и хочется всем доказать, что они не правы, что бизнес-идея отличная.

Так вот, идея сама по себе ничего не стоит. Есть только вы и ваши навыки, качество которых нужно усилить, прокачать за время работы в проекте. Потому что если у вас есть костюм железного человека из навыков и умений, вам по плечу реализовать абсолютно любую идею – неважно, ту, с которой вы пришли в проект, или новую, только что придуманную.

– Чем отличаются сегодняшние студенты от того поколения, в котором выросли вы?

– Сложно сказать, потому что мой психологический возраст, как мне кажется, завис на 23-летней отметке. Мы очень легко с ребятами находим общий язык. Они очень живые, чего-то хотят, мечтают, не обращают внимания на сложности. Но главное, что, в отличие от нас в молодости, они ничего не боятся и двигаются к своей мечте руками и ногами. 

– Вы ведь когда-то и сами прошли этот путь, который проходят сейчас ребята? Расскажите, как вы вошли в бизнес?

– Это был 2011 год, выпускной в "Политехе". Я спускался после защиты диплома с третьего этажа на второй, где была столовая. Там на стене я увидел плакат А3 "Конкурс на размещение в бизнес-инкубаторе". А я слышал, что там офис можно снять за 800 рублей. Для студента это были очень хорошие деньги (с учетом того, что родители давали в день по сотке). 

К тому времени у меня уже была идея проекта "На все 360". Я предложил другу создать этот бизнес. И друг, на самом деле, помог нашему проекту родиться. Потому что я эту идею вынашивал месяцев девять, а он пришел и говорит: "Все, давай". Это наш первый предпринимательский опыт, очень хороший.

– Насколько легко было попасть в инкубатор?

– Мы зашли в центр "Мой бизнес", и говорим: "Где тут офисы раздают?" Нас спрашивают: "А вы как ИП или как ООО?" А мы голову чешем: "Ну, мы с "Политеха"… Надо ИП? Ну, сделаем…" – "А бизнес-план у вас есть?" – "Ну, я на программиста учился, а Петька – менеджер…"

В общем, никакого понимания того, как должен выглядеть бизнес-план, и никаких ИП или ООО у нас не было… Но зато у нас был четкий дедлайн: через шесть дней заканчивается прием на конкурс. Мы восприняли это как персональный вызов: в первый же день разобрались, как подавать документы на ИП, подали – они готовились ровно пять дней; за выходные изучили, что такое бизнес-план, как его делать, сделали, вложили всю душу. И ровно через пять дней, получив документы, пошли в инкубатор, попали на защиту проектов, там вкратце рассказали задумку и "уделали" три ООО, которые тоже претендовали на кабинет 218. С теплотой вспоминаю это. 

– За что можешь поблагодарить бизнес-инкубатор?

– В моей жизни много происходило событий, которым я благодарен, потому что если бы этого не произошло, я бы не стал тем, кем я являюсь сейчас. Бизнес-инкубатор одно из них. Поэтому я не могу сказать "благодарен за предоставленный офис", "за консультации", "за людей, с которыми познакомился", нет, это очень знаковое событие в моей жизни, и я не могу даже представить, что было бы, если бы мы туда не попали. Может быть, моя идея проекта "На все 360" умерла бы в зачатке.

– Но идея жива! Что, кстати, с ней сейчас?

Кризис нас, конечно, подкосил, пандемия забрала всю целевую аудиторию. Но проект в формате "Подключен к ИВЛ" управляется сейчас моим партнером из Краснодара. А моя страсть находится в плоскости бизнес-образования. Я долго себя искал, просил вселенную дать знак, кем же мне стать, когда вырасту, и знак получил. Я родился 7 февраля: во-первых, это было начало финала конкурса "Лидеры России". А во-вторых, что более интересно, в 2015 году в России 7 февраля сделали праздником – Днем российского бизнес-образования. Куда уж более яркий знак?

– Жалко было передавать проект "На все 360"?

Абсолютно нет. Когда ты дорастаешь до определенного уровня зрелости, ты понимаешь, что другой человек может сделать что-то гораздо лучше, чем ты. Не нужно привязываться к своим проектам, идеям. Привязываться нужно к своим целям – чего ты хочешь в данный момент, чего ты хочешь на самом деле. И двигаться туда.

– Как ты принял решение участвовать в "Лидерах России" и что помогло тебе до такого высокого уровня дойти? Потому что, на мой взгляд, выйти в финал – это уже победа.

Как все начиналось: я услышал по телевизору, что стартовал первый этап конкурса "Лидеры России". А я конкурсы люблю, пропустить, конечно, не могу. Зашел на сайт, посмотрел, что нужно сделать. А нужно было до вторника записать видеовизитку. А у меня офис как раз для этого оборудован: освещение, камеры. Я подумал: запишу, отправлю, может быть, что-то из этого и выйдет.

Я тогда даже не осознавал масштабы мероприятия и не знал, что всем финалистам выдадут миллион. Но во вторник я проснулся с температурой. Подумал, ну и ладно, не в этот раз. Не поехал в офис, не стал ничего снимать. А в среду оказалось, что прием визиток продлили до четверга. Еще один знак свыше. В четверг очухался, поехал, записал, отправил.

Это был первый этап – самый простой, но на нем отвалилось примерно 100 тысяч человек. То есть около 200 тысяч участников зарегистрировались, а подали визитку примерно 90 тысяч.

Дальше был этап тестирования на знание истории, административного устройства, литературы, географии. Но я даже не готовился. Потом я узнал, что многие ребята вдевятером сидели, друг другу помогали. А я зашел в формате "ну если не подхожу под этот конкурс – то не подхожу": пыжиться, подстраиваться, стараться быть больше чем я есть, не хотел. Я хотел быть на драйве, на кайфе. 

– Итак, полуфинал. Он был в Новосибирске? Что здесь помогло?

Было 300 классных людей, причем нас перемешивали по командам четыре раза. В первой команде была очень комфортная, неконкурентная атмосфера. Казалось бы 300 человек, в финал попадут только 30. Но мы кайфовали от процесса, помогали друг другу, никто не пытался занять лидерскую позицию, как это было в другой команде. Не было мысли, что только один из нас пройдет в финал. И половина команды прошла  а это значит, что в других командах не прошел никто.

Наблюдая всю эту мясорубку, ты видишь максимальную объективность отбора. И выделяешь тех людей, которые действительно должны пройти дальше, – по лидерским качествам, по компетенциям. И они проходят. И тебя это радует: ты видишь прозрачную картинку, честный конкурс.

– Как проходил финал? 

Наш финал был в Сочи. Я первый раз встречал свой день рождения в футболке. Для меня, как для сибирского человека, это был формат крышесносный. На самом деле, финал проходил примерно так же, как и полуфинал, с небольшим отличием. Творческие задания были масштабнее, а еще приглашали звезд шоу-бизнеса. Во внутреннем капустнике нас объявлял Михаил Галустян с Аллой Михеевой, это дорогого стоит.

Так же отличие в том, что в финале мы были одним костяком, одной командой, нас не перемешивали. 

– Что тебе помогло в финале? В чем сила?

В нетворкинге. Это самый сильный, самый крутой нетворкинг, который только может быть. Так, мы съели пуд соли с Пашей Сорокиным – это заместитель экс-министра энергетики. Человек гиперкомпетентный, на две головы выше меня по скорости мышления. И общаться с ним в формате дружеской беседы это невероятный кайф. И так ты можешь дотянуться практически до любого человека.

– Расскажи, как твоя судьба сложилась после конкурса. Куда ты потратил миллион?

Миллион давали не на руки, а на обучение. Я потратил его на три образовательных направления. Это управленческий курс Владимира Тарасова, обучение практической психологии под руководством Николая Козлова и Executive MBA.

– А "Деловая среда" в твоей жизни появилась после?

Да. Мы гуляли с Пашей Сорокиным по набережной в Сочи. Я говорю: "Паш, дай совет: я сейчас на каком-то перепутье и не понимаю, что происходит". Он спросил, чего я хочу. Я сказал, что хочу работать в образовании. Он предложил подать резюме в КУ Сбербанка. Я попробовал, подал, но волей судьбы меня перехватил Алексей Грищенко. Он сказал: "Игорь, стой, тебе в КУ нельзя, там очень академическая среда, с твоим характером тебе там не понравится. Давай к нам". И забрал меня в "Деловую среду".

– Продолжи фразу "Мой бизнес – это..." и приведи несколько вариантов ответа.

Мой бизнес – это центр оказания услуг в Алтайском крае. А для меня лично – это способ самореализации, дело жизни, любовь, источник вдохновения, творчество.  

Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт 


Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
16:22
В Алтайском крае запретили новогодние корпоративы из-за COVID-19 3
16:16
Врач нашел необычный способ снизить сахар в крови 0
16:04
Судебные приставы закрыли точку по продаже шаурмы в Барнауле 0
15:56
Здание завода "Гарант" горит в Барнауле (обновлено) 0
15:42
В Госдуме предложили выплатить пенсионерам и малоимущим семьям по 10 тысяч рублей 4
15:30
Завершено расследование дела о смертельной драке на Старом базаре в Барнауле 0
15:19
Жерар Депардье ликвидировал бизнес в Новосибирске 3
15:06
Профессия – лидер. Как в Барнауле работает система бизнес-образования 0
14:57
В России зарегистрировали суточный рекорд по смертности и заболеваемости ковидом 2
14:45
Антимонопольщики уличили алтайскую АЗС в "копировании" оформления "Роснефти" 3
14:32
Сибирячка несколько месяцев не хоронила умершего ребенка 3
14:21
Глава алтайского СК пообещал сиротам тщательно расследовать дела о халатности чиновников 5
14:07
Школьники Алтая участвуют в социальном проекте АлтГПУ "Туризм без границ" 0
13:55
В ЗАТО Сибирский выбрали нового главу поселения 0
13:43
Иван Ургант спел про новосибирский каток "в виде фаллоса" 4
13:30
В Рубцовске решили не отказываться от снежного городка 7
13:17
Еще 140 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай 1
13:05
Дело доброе. Трасса здоровья в парке "Юбилейный" будет работать круглый год 14
12:54
Российской молодежи предложат льготную ипотеку на частные дома 9
12:40
Житель Алтайского края может отправиться в колонию за кражу еды у односельчанина 6
12:29
Специалисты назвали побочные эффекты вакцины от коронавируса 4
12:15
Прокуратура потребовала исключить из думы Бийска двух депутатов 2
12:03
Светлану Светличную госпитализировали 0
11:50
Алтайский Роспотребнадзор сообщил о небольшом снижении заболеваемости ОРВИ в регионе 1
11:38
Ученые нашли древние рудники в Горном Алтае 0
11:25
Gracias Diego. Как мир прощается с Диего Марадоной 8
11:11
12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 13
11:01
Нелегальных торговцев рыбой и мясом нашли в Барнауле 19
10:46
Врачи назвали неожиданную причину ноющей боли по ночам 0
10:36
Пьяный житель Алтайского края угнал ЗИЛ и въехал в сарай 2
10:22
Краевое правительство рассказало о расселении знаменитого дома Лесневского в Барнауле 10
10:10
Откровенно выгодно. Магазин "Блис" дарит 5 000 рублей на новый комплект белья 4
09:58
Житель Алтайского края "инвестировал" в мошенников 1,5 млн рублей 5
09:50
Все о моратории на штрафы и долги за свет. Задай вопрос специалистам БГЭС
Можно ли оспорить решение БГЭС о сумме долга? Отвечает юрист
09:35
Горнолыжный комплекс с отелем продают в Алтайском крае 7
09:23
В Роспотребнадзоре назвали самые частые симптомы COVID-19 у детей 0
09:10
Узнать результаты тестов на COVID-19 теперь можно на "Госуслугах" 2
08:51
Власти Барнаула назвали просроченный продукт, который нашли в школах города 21
08:40
Ученые раскрыли новый способ замедлить старение 11
08:28
"Цены растут ежедневно". Почему на Алтае дорожает подсолнечное масло и как это остановить 52
08:15
Создаем новогоднее настроение. Как вырезать снежинку из бумаги? 1
08:02
Житель Алтайского края насиловал в Санкт-Петербурге мужчину, который потребовал зарплату 9
07:48
Как попасть в Таиланд в декабре и что для этого нужно россиянам? 6
07:33
Сапожник без сапог. Фото самой нелепой и страшной обуви 5
07:17
Удобные дворы, ровные дороги и зеленые парки. Как в 2020 году похорошел Барнаул 18
07:03
Минздрав объяснил жуткие условия в ковидном госпитале Барнаула 20
06:47
20-летний барнаулец развратил 11 несовершеннолетних девочек через интернет 2
06:32
Кепи и мохеровые шапки. Самые модные головные уборы зимы-2021 3
06:15
Ивана Панова переизбрали главой алтайского крайсовпрофа 6
06:01
До -12 и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 26 ноября 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.