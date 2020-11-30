Испанские танцы и горные лыжи. Как необычно провести Новый год в Белокурихе

До 5 декабря 2020 года еще можно поучаствовать в акции Ростуризма и вернуть кешбэк за путешествия по России. А значит, осталось всего несколько дней, чтобы выгодно купить путевку на новогодние каникулы. Например, в Белокуриху. Здесь вы окунетесь в настоящую зимнюю сказку со скрипучим снегом, морозным воздухом и захватывающими пейзажами, насладитесь отличным сервисом и встретите Новый год без суеты, мытья посуды и дежурства у плиты.

Если вы зарегистрируетесь в программе лояльности и приобретете путевку у Федерального туроператора "КУРОРТЫ РОССИИ", то в течение недели вам на карту придет кешбэк в размере 20% от стоимости путешествия. Кроме того, компания "КУРОРТЫ РОССИИ" предлагает вам воспользоваться скидкой 5% на новогодние заезды:

если хочется чего-то необычного, выбирайте "Новогоднюю ночь в испанском стиле" с 30 декабря по 2 января. Стоимость – от 24 510 рублей на двоих;

любители романтических выходных могут устроить себе новогодний релакс в четырехзвездочном отеле с 30 декабря по 4 января. Стоимость – от 53 200 рублей на двоих;

для тех, кто предпочитает активный отдых, – горнолыжный уик-энд с 3 по 6 января. Стоимость – от 24 000 рублей на двоих.

В Белокурихе множество вариантов зимних развлечений – горнолыжные и беговые трассы, каток, ледяные горки, сноутюбинг, прокат снегоходов, экскурсии. А после активного отдыха можно расслабиться в SPA. Детям в это время тоже будет чем заняться: для них предусмотрена интересная и красочная праздничная программа, подарки, утренники, мультфильмы, занятные мастер-классы и подвижные игры.

А если вам хочется невероятных впечатлений вдали от дома, то "КУРОРТЫ РОССИИ" организуют вам новогодние каникулы на других российских курортах.

Федеральный туроператор "КУРОРТЫ РОССИИ"

Адрес: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 221г/3

Телефон 8 (800) 775-51-91

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