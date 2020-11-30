Профессиональная встряска. В Барнауле назвали победителя конкурса «Учитель года-2021»

Софья Киндякова стала победителем муниципального этапа конкурса "Учитель года-2021" в Барнауле. Софья Олеговна преподает математику в барнаульском лицее №3. И сейчас ее ученики по праву гордятся, что им повезло заниматься у такого учителя.

Всего же в конкурсе "Учитель года" в Барнауле приняли участие 22 педагога. Хотя в этом году из-за пандемии конкурс проходил в непростом формате: некоторые задания, такие как "визитная карточка", "портфолио", участникам пришлось выполнять дистанционно и демонстрировать жюри в видеоролике. На "открытых уроках" также присутствовать могли не все желающие, как обычно, а только члены жюри, да и те не все.

Тем не менее, как отмечает специалист городского комитета по образованию Полина Маркенкова, конкурс прошел на достойном уровне:

"В этом году у наших учителей были сильные, хорошие уроки. С применением новых технологий и методик образования. учителей. Очень активные участники. И все показали отличные результаты".

Несмотря на то, что 2020-й год оказался сложным, число участников конкурсов по сравнению с прошлыми годами не сократилось, отмечают в мэрии. Так, в 2020 году в конкурсе "Учитель года" пожелали принять участие более 20 педагогов, "Воспитатель года" — 16 человек, "Педагогический дебют" — 24 учителя. Напомним, в этом конкурсе принимают участие педагоги, которые совсем недавно пришли в профессию — стаж работы до четырех лет.

Участие в конкурсе "Учитель года" с удовольствием принимают как молодые специалисты, так и педагоги уже с большим стажем. Некоторые проработали в школе уже более 20 лет. "Для опытных педагогов такие конкурсы — профессиональная встряска в хорошем смысле слова", — подчеркивает Полина Маренкова. Это всегда возможность научиться чему-то новому, повысить свой уровень и показать, чего ты сам стоишь.

"В первую очередь такие конкурсы, как "Учитель года", "Воспитатель года" — это, конечно, повышение педагогического мастерства учителей и воспитателей. Это демонстрация их опыта, их находок и инноваций. И это — повышение престижа профессии. А сейчас это особенно актуально, так как мы все чувствуем, что в обществе сегодня важность учителя принижается. Эти конкурсы помогают повысить статус педагога", — говорит Маренкова.

Кроме повышения престижа, победителям конкурса "Учитель года" в Барнауле положена еще и финансовая награда. Так, за 1 место 25 тысяч рублей, за 2 место — порядка 15 тысяч рублей. А за 3 место — 10-12 тысяч рублей.

Также победитель муниципального этапа конкурса будет представлять Барнаул на краевом конкурсе "Учитель года", который, предположительно, пройдет в феврале или в марте. А победитель краевого этапа поедет на Всероссийский конкурс.

Кстати, барнаульские учителя очень хорошо показывают себя на федеральном уровне и периодически становятся лауреатами и победителями в номинациях конкурса "Учитель года". Например, в 2013 году лауреатом Всероссийского конкурса "Учитель года" стал Алексей Лисин.