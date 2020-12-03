Тоже сгорит? Что происходит с домом Лесневского, который считают архитектурным шедевром

Барнаул может лишиться еще одного памятника архитектуры. Под угрозой разрушения – дом Лесневского (ул. Ползунова, 56), который архитекторы считают самым красивым деревянным зданием в Алтайском крае. Власти признали строение, которое включено в список объектов культурного наследия России, аварийным и подлежащим реконструкции. Сейчас город расселяет оставшихся жителей особняка. Но краеведы переживают, что он не доживет до ремонта. Что происходит с домом Лесневского и почему опасения экспертов реальны, разбирался amic.ru.

А что это за дом?

Знаменитый особняк построен на стыке XIX и XX веков по заказу городского головы Александра Лесневского. С тех пор здание носит его имя. Двухэтажный дом, сложенный из лиственницы, показывают туристам, приезжающим в Барнаул, которые восхищаются удивительным сочетанием русской традиционной домовой резьбы по дереву и стиля модерн. Только вот с момента постройки здание ни разу не реставрировали.

Сегодняшние жильцы дома рассказывают, что относительно серьезный ремонт здесь делали еще в 70-х годах XX века. Тогда здание состояло на балансе Алтайского государственного сельскохозяйственного института (в годы Великой Отечественной войны сюда заселили эвакуированных из других регионов сотрудников сельхозинститутов, – прим. автора). На деньги, выделенные вузом, починили крышу, завалинку (дома в XIX веке строили без фундамента, – прим. автора), заменили ставни, обновили штукатурку. В конце 80-х вуз собирался полностью перекрыть крышу на доме. Даже привезли груду железа, но, как рассказывают жители, вскоре явился человек "из руководства" и материалы увез. Здание продолжало ветшать. Особенно страдали крыша и кружевное убранство.

С хозяевами, но без хозяйской руки

В 2006 году связь между домом и институтом прервалась: из восьми квартир жители особняка пять приватизировали, а три вуз передал на баланс города. Но новые собственники ремонтировать памятник зодчества не спешили. В мэрии заявляли, что не имеют права тратить бюджетные деньги на реконструкцию, так как дом принадлежит городу не полностью. А денег на выкуп приватизированных квартир у муниципалитета нет.

Сами жители в ремонт особняка тоже не вкладывались. Говорят, что, согласно закону об охране памятников, ремонтом должны заниматься лицензированные организации и только при согласовании с чиновниками. Но при этом когда-то красивейший дом сейчас буквально изуродован "модернизацией" жильцов: вместо резных наличников – убогий поликарбонат, вместо одного из окон – старый стенд "Ими гордится...", к дому "прилипли" три пристройки, одна из которых уже заваливается.

Управляющие компании объектом тоже не занимались, "перекидывая" его друг другу. За несколько лет сменилось четыре УК, рассказывают жильцы. А дом продолжал разрушаться.

"Главная проблема в крыше, – рассказывает Элеонора Бруева. – Вначале мы сами ее чинили. Но сильным ветром постоянно срывало рубероид. Потом нам стало страшно подниматься на крышу. Боимся, что провалится. Из-за ураганов в прошлом и в нынешнем году крыша чуть ли не вся раскрыта. Стены гниют. Потолок тоже гниет, заваливается. Вода с него капает в тазики. В нашей квартире – как в зоне отчуждения".

Кроме того, в особняке прогнили оконные рамы и стропила. "У нас потолок лежит на шкафу. Дом не рухнул благодаря качественной древесине, которую раньше использовали, – говорит один из жильцов, Алексей. – Был бы он современным, давно бы завалился".

В 2015 году особняк Лесневского признали аварийным и подлежащим реконструкции. Собственникам квартир нужно было предоставить новое жилье. Но сделать это не было возможности: особняк не попадал в программу по расселению жилья: в ней значились только здания, подлежащие сносу. Однако совсем недавно условия программы были изменены. В результате в 2019 году дом Лесневского вновь был признан аварийным. А в 2020 году жителей начали расселять.

Собственникам приватизированного жилья выдали из городского бюджета денежное возмещение на покупку новых квартир, а остальным выделят другое муниципальное жилье, сообщили amic.ru в городском комитете ЖКХ. Конкретные суммы, которые будут затрачены городом на расселение, в мэрии не называют, объясняя это тем, что еще не со всеми жильцами удалось достигнуть договоренностей.

Алексей из тех, кого выделенная городом сумма полностью устроила: "Скажу в общем. Квартира 18-20 "квадратов" в доме Лесневского стоит 1,3 млн. Квартира 32 "квадрата" – 2,4 млн или 2,5 млн. Суммы приличные. Мы рады такому развитию событий. В этом доме жить уже невозможно. Сейчас ждем подписания договора".

А вот семья Элеоноры Бруевой, проживающая в муниципальной квартире, недовольна. По словам Элеоноры, им предложили жилье на окраине Барнаула, в поселке Центральном. Бруевы отказались, так как хотят квартиру ближе к центру. Так что пока непонятно, удастся ли властям расселить спорный дом до конца 2020 года, как это планировалось.

Дом в опасности

Между тем краеведы, которые не раз привлекали внимание властей к разрушающему памятнику архитектуры, новости о расселении жильцов не обрадовались. Их настораживает молчание администрации о том, что ждет дом Лесневского дальше.

"Полагаю, причина молчания в отсутствии денег. Город явно не потянет реставрацию памятника", – говорит историк-краевед и общественный активист Данил Дегтярев.

По мнению Дегтярева, если дом Лесневского сразу после расселения не законсервируют и не возьмут под охрану, то ремонта он не дождется: просто не доживет. "Как только узнают, что в доме никого нет, окна разобьют, залезут внутрь, – уверен активист. – Те же бомжи, чтобы погреться. Чем это заканчивается, мы знаем: пожарами".

Справка: только за последние три года Барнаул лишился нескольких исторических зданий. В 2018-м огонь полностью уничтожил контору купца первой гильдии Андрея Мороза (ул. Ползунова, 31), в 2019-м – здание музыкальной школы (пр. Калинина, 5), в 2020-м от пожара пострадал бывший сереброплавильный завод.

Ждать некогда

Если в ближайшее время не приступить к реставрации, Барнаул потеряет и этот исторический шедевр, считает архитектор Евгений Тоскин. Его мастерская в 2016 году готовила проект реконструкции особняка по улице Ползунова.

"Из подлинного в доме Лесневского останется максимум половина. Когда мы готовили проект, здание уже было аварийным. Если его и дальше не будут ремонтировать, через 20 лет памятник будет утерян. Вообще деревянные дома должны капитально ремонтировать каждые 25 лет", – говорит Тоскин.

Архитекторы предполагают, что реконструкция дома Лесневского может обойтись в 50 млн рублей. Четыре года назад, по предварительным оценкам, для восстановления особняка на ул. Ползунова, 56, требовалось около 30 млн рублей (расчеты мастерской Тоскина). Сейчас цены на стройматериалы выросли в разы. Кроме того, как говорит архитектор Александр Деринг, реальные расходы на реконструкцию исторических зданий из-за непредвиденных моментов часто превышают смету:

"Во время реставрации бесконечно вскрывается что-то неожиданное. Реставраторы шутят по этому поводу: вскрытие покажет. Безусловно, можно ориентироваться на какие-то деньги. Но никогда составленные сметы не совпадает с итоговыми расходами. Обычно все гораздо дороже обходится", – подчеркивает архитектор.

Чтобы спасти памятник, властям Барнаула нужно либо добиваться финансирования из федерального бюджета, либо обращаться к частно-государственному партнерству. "Чего точно нельзя делать, так это просто забросить здание и ждать у моря погоды", – говорит Дегтярев.

Но особняк надо не только "оживить", ему нужно дать вторую жизнь: ведь дом будет жить, только если будет востребован.

"Барнаул стал так развиваться, что дом Лесневского оказался "на обочине". И пиши пропало – он никому не нужен, – говорит Евгений Тоскин. – И сейчас, кроме проблемы финансирования, нужно решить, что в нем разместить, чтобы здание было по-настоящему востребовано. Это проблема, с которой сталкиваются исторические здания во всем мире: как вселить новую жизнь в объекты культурного наследия?"

Прежний губернатор Алтайского края Александр Карлин обещал устроить в доме Лесневского филиал краеведческого музея. Сейчас на вопросы о судьбе особняка власти предпочитают молчать.

Интересный факт: В Алтайском крае было три здания, которые относятся к памятникам деревянного зодчества федерального значения. Это – дом Лесневского, дом Шадрина (Барнаул, пр. Красноармейский, 8), многим известный под названием "Ресторан "Русский чай", и гостиница "Империал" (Барнаул, ул. Малая Олонская, 28). Причем третий памятник уже сгорел. Здание на собственные средства взялся реконструировать барнаульский предприниматель И. И. Сергиенко. Но на заключительном этапе, зимой 1997 года, произошел пожар. Согласно действующему законодательству, памятник должны были восстановить, но на его месте сейчас стоит ТРЦ "Воскресенье".