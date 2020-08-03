Рэпер Картрайт незадолго до смерти собирался уйти к любовнице

Следователи обнаружили переписку украинского музыканта Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) с его женой, из которой следует, что женщина знала о неверности мужа. Об этом сообщает Life.
Более того, рэпер планировал развестись и уйти к любовнице, утверждает издание. Картрайт несколько раз оставался у нее на ночь и, вероятно, их отношения не были обычной "интрижкой", полагают правоохранители.
Напомним, 30 июля в Санкт-Петербурге правоохранители обнаружили расчлененное тело 29-летнего рэпера Энди Картрайта, известного по участию в Versus Battle. По подозрению в убийстве исполнителя была задержана его супруга, которая, по данным СМИ, является уроженкой Барнаула.
В квартире Картрайта полицейские обнаружили пять пакетов с его частями тела. Там же они изъяли таз, ножовку, нож, молоток и разделочную доску. Распиливать труп Картрайта помогала его теща. Внутренние органы мужа супруга постирала в стиральной машинке, другие части тела вываляла в соли, а шприц, от которого якобы и скончался музыкант, по ее словам, случайно выкинула.
Первичный анализ на наличие наркотиков в организме расчлененного супругой рэпера Энди Картрайта оказался отрицательным. В организме музыканта обнаружили только алкоголь.
Комментарии
Готовила по почте отправить...
Распиливать труп Картрайта помогала его теща.
Жуть вобще. Залечить до растений обоих.
Свалил по частям.
Уроженка Барнаула.... чувствуете родство нищеброды?!
3.08.2020 16:48
- гость -
Уроженка Барнаула.... чувствуете родство нищеброды?!
На её месте любой барнаулец поступил бы так же.
3.08.2020 16:48
- гость -
Твоё с ней? Определенно есть.