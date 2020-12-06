Число свободных коек для больных ковидом в Алтайском крае снизилось

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, за неделю снизилось с 1848 до 1641, сообщает региональный оперативный штаб.

При этом суммарно коечный фонд уменьшен с 5595 до 5330 мест. Это связано с закрытием ковидного госпиталя, размещенного на базе Алтайского центра охраны материнства и детства.

Из этого следует, что коечный фонд заполнен на 69%. Это больше, чем неделей ранее. До этого количество свободных мест росло.

Ранее власти Алтайского края и Барнаула анонсировали развертывание новых мест для оказания помощи больным ковидом, в том числе и на базе немедицинских организаций. В результате приняли решение, что перепрофилируют ТЦ "Посуда Центр". Это даст еще около 600 мест. Пациентов планируют принимать там с 2021 года.

В конце ноября депутаты АКЗС спросили главу регионального Минздрава, зачем тратить бюджетные деньги на этот временный проект, если параллельно закрывается ковидный госпиталь, размещенный в Алтайском центре охраны материнства и детства. Дмитрий Попов ответил на этот вопрос.