Госпиталь в "Посуда Центре" откроется лишь в 2021 году, утверждает барнаульский общественник Геннадий Шейда на своей странице в соцсети Facebook. Шейда встречался с министром здравоохранения регионе Дмитрием Поповым и зампредом краевого правительства Игорем Степаненко.

"Несмотря на ошибки в прогнозах возможного обострения ситуации удалось нарастить коечный Фонд почти до 6000 единиц и сегодня 10% мест в ковидных госпиталях свободно. В январе добавится еще 550 койко-мест в бывшем посуда-центре. Там сейчас идет набор медперсонала, — заявил Шейда. — Выбор этого места под госпиталь обусловлен практикой реализации подобных проектов в Центральной России".

По его словам, в ликвидации последствий пандемии задействована половина медиков Алтайского края. Именно с этим и связывают проблемы получения медицинской помощи.

Кроме того, стабилизировалась работа медицинских бригад, которые в наиболее тяжелые дни получали до 2,5 тысячи вызовов за сутки, в то время как сейчас они вернулись к максимально возможным 900.

Шейда также отметил, что региональным властям удается решать дефицит лекарств и кислорода, ремонта медтехники благодаря помощи из федерального бюджета и активной поддержке предпринимателей.