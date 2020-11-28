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Число свободных коек для больных ковидом в Алтайском крае растет

, ИА "Амител"
Госпитали заполнены на 2/3
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, за неделю увеличилось с 1629 до 1848, сообщает региональный оперативный штаб.

При этом суммарно коечный фонд уменьшен с 5913 до 5595 мест. Это связано с закрытием ковидного госпиталя, размещенного на базе Алтайского центра охраны материнства и детства. Он перестанет работать с 1 декабря, но уже прекратил прием пациентов.

Из этого следует, что коечный заполнен почти на 67%. Это меньше, чем в конце прошлой недели. Количество свободных мест растет уже третью неделю.

Ранее власти Алтайского края и Барнаула анонсировали развертывание новых мест для оказания помощи больным ковидом, в том числе и на базе немедицинских организаций. В результате приняли решение, что перепрофилируют ТЦ "Посуда Центр". Это даст еще около 600 мест.

Алтайские депутаты спросили главу регионального Минздрава, зачем тратить бюджетные деньги на этот временный проект, если параллельно закрывается ковидный госпиталь, размещенный в Алтайском центре охраны материнства и детства. Дмитрий Попов ответил на этот вопрос.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.11.2020 15:46
- гость -

Конечно растёт, долечиваться домой всех отправляют,.

28.11.2020 15:58
- гость -

че-то не помню, чтобы с орви массово укладывали.
и здесь так же. подлечили- долечиваться дома.

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