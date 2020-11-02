"Посуда Центр" в Барнауле закрылся для посетителей

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
"Посуда Центр" на проспекте Ленина в Барнауле закрылся для покупателей. В здании стартовала подготовка для развертывания ковидного госпиталя. Как передает корреспондент amic.ru, к работе привлекли студентов.
Напомним, решение об открытии ковидного госпиталя на базе ТЦ "Посуда Центр" приняла рабочая группа, которую по поручению губернатора Виктора Томенко возглавляет мэр Барнаула Вячеслав Франк. По словам градоначальника, создать госпиталь нужно в максимально короткие сроки.
Власти рассматривали несколько вариантов, в том числе ТЦ "Геомаркет" и строящееся здание торгового центра на пересечении Шумакова и Балтийской. Однако все они не соответствуют необходимым требованиям. В Минздраве подчеркнули, что здание должно быть одноэтажным, иметь большую площадь, удобные подъездные пути и быть максимально безопасным.
Комментарии
А куда Посуда Центр? На помойку?
А людей, которые там работали??? А кто им з/п будет платить???
ужас... они видите ли решили
Два посуда-центра пустых стоит на Кулагина и Красноармейском. Зачем закрывать еще один?
к работе привлекли студентов и сотрудников Росгвардии.
Не дороговато с вертухаями получится?
Местные кастрюли у шоке!
к работе привлекли студентов и сотрудников Росгвардии
студенты это, как я понимаю, волонтеры, а росгвардия зачем, неуж-то для того, что-б волонтеры не разбежались по домам)))
Какой кошмар, в сарай без окон людей завозить. Это помещение рассчитано под склад, но никак для долгосрочного прибывания людей. Ужас.
2.11.2020 12:59
Гость
Развитая Европа еще весной размещала больных в ТЦ. Вякни еще что-нибудь.
мне вот интересно как собираются красные и зеленые зоны организовывать на столь обширных площадях...
Премию за распил года.
На кхв есть заброшенные здания. Чем не варик.
2.11.2020 13:06
- гость -
А ты настолько убог,что неудачные действие в европе для тебя априори пример для подражания?Типа а мы и подавно.
В развитой Гейропе сами знаете что можно делать. Почему не делаете тоже самое?
Временный госпиталь на 400 мест развернут в кафедральном соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке, США
Госпитали в церквях оптимальный вариант, гораздо лучше посуда центр
Правильное решение. Помещение теплое, все коммуникации подведены..За короткий срок проблему с госпитализацией больных можно решить.
2.11.2020 13:06
- гость -
Вы ТЦ со складом не путайте, там хотя бы система вентиляции проведена. А здесь сейчас выясниться, что 100 не хватает, нужно еще 500
2.11.2020 13:26
- гость -
А оно точно тёплое?
Как говориться; "Кому война, а кому и мать родная". Вокруг Барнаула есть несколько пустующих санаториев, хотя-бы на горе детский туберкулезный уже наверное полгода простаивает, минимальный затраты, есть персонал - имеющий представление о медицине, есть готовые палаты и мед. инфраструктура. Санаторий "Барнаульский" чем плох? Хотя я может что-то не понимаю, но сильно пахнет (точнее воняет) освоением бюджетного бабла, а кто хозяин Посудацентра, кому так подфартило?
2.11.2020 13:48
гость
Барнаульский санаторий пустует? Ты чего объелся?
2.11.2020 13:52
- гость -
Жене своей тыкать будешь.
Я спросил чем плох Барнаульский санаторий, чем лох Детский туб санаторий? Причем тут пустой или нет. Посудацентр так-то то-же не пустует кажется.
13 октября один из наших новостных пабликов писал о продаже посуда центра на циане, который все никак продать не могли. И сразу же появился новый владелец, в лице Отмашкина, и комиссия утвердила, странно
2.11.2020 13:16
- гость -
В развитой Гейропе сами знаете что можно делать. Почему не делаете тоже самое?
Так скоро видимо объявят,что геи и остальные лгбт не болеют ковидом-прийдется всем ориентацию менять,иначе штраф
2.11.2020 18:20
- гость -
Не пиши если не знаешь. В Великобритании даже знаменитую Ольгу Куриленко с пневмонией не стали госпитализировать. Выкарабкивалась сама.