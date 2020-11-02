"Посуда Центр" в Барнауле закрылся для посетителей

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"Посуда Центр" на проспекте Ленина в Барнауле закрылся для покупателей. В здании стартовала подготовка для развертывания ковидного госпиталя. Как передает корреспондент amic.ru, к работе привлекли студентов.

Напомним, решение об открытии ковидного госпиталя на базе ТЦ "Посуда Центр" приняла рабочая группа, которую по поручению губернатора Виктора Томенко возглавляет мэр Барнаула Вячеслав Франк. По словам градоначальника, создать госпиталь нужно в максимально короткие сроки.

Власти рассматривали несколько вариантов, в том числе ТЦ "Геомаркет" и строящееся здание торгового центра на пересечении Шумакова и Балтийской. Однако все они не соответствуют необходимым требованиям. В Минздраве подчеркнули, что здание должно быть одноэтажным, иметь большую площадь, удобные подъездные пути и быть максимально безопасным.