В мэрии Барнаула объяснили серьезные траты на украшение города к Новому году

Представители барнаульской мэрии объяснили, почему украшение города к Новому году стало почти в два раза дороже, чем в прошлые зимние праздники. Как пишет пресс-служба городской администрации, большая часть средств уйдет на подготовку льда.

На подготовку в этом году выделили 16,7 млн рублей, 10,3 млн из которых уйдет на заготовку льда, установку главной елки на Сахарова, а также строительство и демонтаж ледового городка.

Как отмечает "Банкфакс", зампред городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат ранее объяснял возросшую стоимость украшения города установкой светового оформления – единственным пунктом подготовки к празднику, который существенно изменился. Однако в заявлении мэрии указано, что большая часть денег уйдет на заготовку льда.

Также, по информации издания, в документе, на основе которого чиновники устанавливали цену контракта, указано, что на световое оформление потратят 9 миллионов рублей, но пресс-служба мэрии пишет о том, что на свет потратят 4,8 млн.