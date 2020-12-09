В мэрии Барнаула объяснили серьезные траты на украшение города к Новому году

Представители барнаульской мэрии объяснили, почему украшение города к Новому году стало почти в два раза дороже, чем в прошлые зимние праздники. Как пишет пресс-служба городской администрации, большая часть средств уйдет на подготовку льда.
На подготовку в этом году выделили 16,7 млн рублей, 10,3 млн из которых уйдет на заготовку льда, установку главной елки на Сахарова, а также строительство и демонтаж ледового городка.
Как отмечает "Банкфакс", зампред городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат ранее объяснял возросшую стоимость украшения города установкой светового оформления – единственным пунктом подготовки к празднику, который существенно изменился. Однако в заявлении мэрии указано, что большая часть денег уйдет на заготовку льда.
Также, по информации издания, в документе, на основе которого чиновники устанавливали цену контракта, указано, что на световое оформление потратят 9 миллионов рублей, но пресс-служба мэрии пишет о том, что на свет потратят 4,8 млн.
Комментарии
10,3 млн из которых уйдет на заготовку льда
Как? Стоимость кубометра воды в Барнауле 21 рубль. Сделать из воды лёд ума много не надо. Они там Тадж-Махал из льда собрались строить?
Гениально! Такого объяснения откатам и распилу еще не было!
а главное он растает и отчеты не нужны__
всех за лохов держат
Лед морозят из Боржоми видимо)
Зачем вы простому люду такие новости пишите, не все поймут такие расходы...
сейчас начнется - нам есть нечего, а вы лёд покупаете.
классно на бюджетные деньги жить, нам и не снилось...
Надеюсь в этот раз телевидение будет спрашивать нравится ли мне ёлочка и ледяные скульптуры за 10 млн.
Во как интересно!?
Комитету по культуре, было выделено на проведение сего празднования+- 9 млн. руб. которые были переданы дорхозу, но и и дорхозу было выделено около +-8 млн.!
"-Хде деньги Зин!?"
Ну что привязались к ним. В стране страшная инфляция, вот лёд и подорожал за год на 100%))