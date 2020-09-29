Мэрии предложили 30 вариантов размещения надписи "Барнаул орденоносный"

28 сентября мэрия Барнаула завершила прием предложений по поводу места размещения надписи "Барнаул орденоносный" с орденом Октябрьской Революции.

Пресс-центр городской администрации отметил, что в общей сложности поступило порядка 30 различных предложений. Каких именно – не уточняется.

"Все предложения будут проанализированы комитетом по строительству, архитектуре и развитию города для определения возможности размещения надписи в тех местах, которые предложили горожане, – рассказали в мэрии. – После этого варианты размещения будут вынесены на голосование".

Ранее amic.ru писал, что в краевой столице планируют восстановить надпись "Барнаул орденоносный" с орденом Октябрьской Революции с использованием современных технологий.

Габариты будущей надписи следующие:

– размеры букв 1,5х1,5 м;

– размеры ордена 3,5х3,73м;

– общая длина надписи 32 м;

– ширина 15 см.

Металлоконструкцию "Барнаул орденоносный" установили на жилом доме на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова в 1980 году. Время выбрали не случайно – тогда краевая столица отмечала 250-летний юбилей с даты основания города.

Буквы демонтировали в ноябре 2017 года. В администрации Барнаула объяснили решение тем, что конструкцию признали аварийной и угрожающей жизни и здоровью горожан.