Мэрии предложили 30 вариантов размещения надписи "Барнаул орденоносный"

28 сентября мэрия Барнаула завершила прием предложений по поводу места размещения надписи "Барнаул орденоносный" с орденом Октябрьской Революции.
Пресс-центр городской администрации отметил, что в общей сложности поступило порядка 30 различных предложений. Каких именно – не уточняется.
"Все предложения будут проанализированы комитетом по строительству, архитектуре и развитию города для определения возможности размещения надписи в тех местах, которые предложили горожане, – рассказали в мэрии. – После этого варианты размещения будут вынесены на голосование".
Ранее amic.ru писал, что в краевой столице планируют восстановить надпись "Барнаул орденоносный" с орденом Октябрьской Революции с использованием современных технологий.
Габариты будущей надписи следующие:
– размеры букв 1,5х1,5 м;
– размеры ордена 3,5х3,73м;
– общая длина надписи 32 м;
– ширина 15 см.
Металлоконструкцию "Барнаул орденоносный" установили на жилом доме на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова в 1980 году. Время выбрали не случайно – тогда краевая столица отмечала 250-летний юбилей с даты основания города.
Буквы демонтировали в ноябре 2017 года. В администрации Барнаула объяснили решение тем, что конструкцию признали аварийной и угрожающей жизни и здоровью горожан.
Комментарии
Вот сейчас вообще не до этой надписи.
Администрация без бахвальств и шапкозакидательств, просто поднять уровень жизни населения может?
29.09.2020 11:28
Вано
Экую ересь, вы, батенька, несете. Как это так, по бумагам все деньги уже потрачены, а надписи нет?