Около четырех миллионов направили на ремонт сельской школы в Алтайском крае

В Украинской школе Косихинского района завершают работы по ремонту спортзала. На эти цели направили около четырех миллионов рублей.

"Строители заменили кровлю крыши, вставили новые окна, установили радиаторы отопления и потолочные светильники. Также они оштукатурили и покрасили потолок и стены, демонтировали полы и положили бетонную стяжку", – пишет официальный сайт Алтайского края.

"Ремонт спортивного зала стал большим подарком для ребят, учителей, родителей. Ведь не секрет, что и школа, и поселок Украинский всегда славились своими спортивными достижениями и интересом к физической культуре и спорту. Благодаря федеральному проекту "Успех каждого ребенка" наш спортзал будет светлым, ярким, нарядным, теплым. Уроки физкультуры, тренировки и соревнования будут еще эффективнее, результаты – еще выше, а спортивные праздники – интереснее. Мы с нетерпением ждем окончания ремонта", – отметила директор школы Татьяна Прилипко.