Относительно тепло и практически без осадков. О погоде в Алтайском крае 12 декабря

Снегопады в Алтайском крае закончились, и выходные в регионе пройдут без серьезных осадков. При этом для сибирской зимы будет даже тепло.

В регионе температура воздуха составит -9...-14 градусов. В отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег, метели. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут -9...-11 градусов. Временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

В ночь с субботы на воскресенье в некоторых районах может похолодать до -22 градусов.