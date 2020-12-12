Алтайский мед составил 20% экспорта меда России

За первые девять месяцев 2020 года Россия экспортировала 1,7 тысячи тонн меда стоимостью 3 млн долларов, причем 20% от этого составила продукция из Алтайского края. По этому показателю регион занимает второе место в РФ.

"Всего из Алтайского края за рубеж было отгружено порядка 250 тонн, общей стоимостью 605 тыс. долларов США, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 43 %", — уточнили в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Из Алтайского края экспорт осуществлялся в 12 стран. Лидерами по закупкам стали Китай (65 тонн), Польша (63 тонны) и Канада (47 тонн).

Ранее amic.ru писал, что за первое полугодие 50 субъектов малого и среднего предпринимательства Алтая заключили 72 экспортных контракта на общую сумму более 30 млн долларов. Предприниматели добились таких результатов благодаря поддержке специалистов центров поддержки экспорта.