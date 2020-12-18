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Дешевле, быстрее, качественнее. Где в Барнауле сдать тест на COVID-19

, ИА "Амител"
Частные барнаульские клиники начали снижать стоимость тестирования на коронавирус
Фото: chita.ru

Фото: chita.ru

В декабре 2020 года спрос на диагностику коронавирусной инфекции стал снижаться. Для сравнения: в октябре-ноябре, в период роста заболеваемости, в частных клиниках желающих сдать тест было настолько много, что не было возможности обслужить всех. Не справлялись с объемом тестирования и государственные лаборатории. 

В декабре и спрос стал меньше, и лаборатории увеличили свои мощности. Многие из них начали снижение цен на ПЦР-исследование. Это основной метод диагностики коронавирусной инфекции (по рекомендации Минздрава РФ, – прим. ред.).

Одной из первых в городе Барнауле цены на тестирование снизила "Лаборатория ДНК-Диагностики". Как рассказали ее представители, сейчас действуют максимально лояльные цены: ПЦР-исследование в центре стоит 1200 рублей, а также в лаборатории выявляют антитела различных классов (IgG, IgM, суммарные антитела) к коронавирусу SARS-CoV-2 методом ИФА. Стоимость этого анализа начинается от 650 рублей. 

В отличии от федеральных медицинских сетей, с биологическим материалом в лаборатории работают на месте. Как утверждают эксперты, длительная транспортировка может негативно отразиться на качестве материала. Минуя это звено, центр гарантирует пациентам "чистый" результат.

И это не единственное преимущество "Лаборатории ДНК-Диагностики". Сегодня за тестированием чаще обращаются люди, собирающиеся в поездку (в отели Горного Алтая, соседний Казахстан, ОАЭ на Мальдивы и т.п.) или вернувшиеся домой. И для них основным плюсом обследования в "Лаборатории ДНК-Диагностики" – короткие сроки ожидания результата. Собственная лаборатория обладает еще одним неоспоримым преимуществом: она позволяет провести исследование в кратчайшие сроки.

Любой анализ, как утверждают в медцентре, будет готов в течение 24 часов, при условии, что он проведен в рабочие дни. Если пациент сдает кровь или мазок в пятницу, результат он получит утром в понедельник.

Для выезжающих за границу "Лаборатория ДНК-Диагностики" выдает справку на английском языке, которая соответствует всем требованиям посольства и заверена синей печатью. Организация входит в список лабораторий, чьи результаты признаются властями ОАЭ для въезда в страну (чаще всего наши граждане посещают Дубай).

"Мы сейчас столкнулись с фактами подделки документов. В нашей компании активно решается вопрос борьбы с подделками. Так, уже с 15 декабря все результаты лаборатории снабжены QR-кодом, считав который можно легко установить подлинность результата. Это очень помогает при пересечении границы с Казахстаном", – говорит главный врач медицинского центра "Лаборатория ДНК-Диагностики" Евгений Селиванов.

У жителей Барнаула и пригорода есть возможность сдать анализ на СOVID-19 без очередей и нежелательных контактов. Специалисты центра проводят выездное тестирование на коронавирус. Взять мазок они могут на дому у пациента, соблюдая все нормы безопасности. Это позволит быстро проверить состояние здоровья, а также при необходимости  получить справку для поездки или госпитализации. Готовность результата – на следующий рабочий день.

Желающим проверить свое здоровье стоит поторопиться: последний день приема биоматериала на бактериологические исследования до новогодних праздников – 29 декабря.

"Кроме того, в январе 2021 года мы дарим скидку 30% нашим пациентам, которые делали ранее ПЦР-тест на коронавирус в "ДНК-Диагностике", на выявление антител к COVID-19. 

Эксперты напоминают, что положительный результат теста при отсутствии симптомов может быть в течение инкубационного периода (тогда симптомы проявятся чуть позже), либо при бессимптомном носительстве вируса. Нередко у молодых коронавирусная инфекция протекает бессимптомно и ее можно выявить только по результатам ПЦР-теста. Хоть для самих носителей это безопасно, но все же стоит подумать о своих пожилых родственниках, если вы вдруг собираетесь в гости. Услугу по проведению данного исследования можно получить в "Лаборатории ДНК-Диагностики".

"Лаборатория ДНК-Диагностики"
г. Барнаул, ул. Антона-Петрова 247б
Телефон для справок +7 (3852) 289-059.
Сайт

ЛО № 22-01-005376

Имеется противопоказания, необходима консультация специалиста.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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