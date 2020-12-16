Личность уроженца Алтайского края пытаются установить по фотографии 25-летней давности

Сотрудники уголовного розыска Алтайского линейного управления МВД России устанавливают личность мужчины по фотографии, датированной 1995 годом. По имеющейся информации, в регионе живут его близкие родственники.

Полицейские уже выяснили, что до начала 1990-х мужчина проживал на территории Алтайского края, затем в течение нескольких лет находился в Омской и Кемеровской областях, а в 1995 году переехал в Крым. 28 октября 2020 года мужчина скончался в городе Феодосия.

Всех, кто узнал мужчину на фотографии, просят обратиться в Алтайское ЛУ МВД России по телефонам 29-20-81, 29-21-50 или по адресу: г. Барнаул, ул. Привокзальная, 3.