Алтайского адвоката осудят за "мертвые души" в отчетности

В Бийске по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения перед судом предстанет адвокат, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следователей, юрист обеспечила изготовление и подписала фиктивные заявления о выплате ей вознаграждения за работу по уголовным делам в качестве защитника по назначению на территории Бийска, а также Смоленского и Советского районов.

"В действительности никакой деятельности в качестве защитника ею не проводилось. Данные заявления обвиняемая передала в органы МВД, получив вознаграждение в размере более 112 тысяч рублей за счет бюджетных средств", — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что преступление выявили сотрудники краевого УФСБ. Уголовное дело ушло на рассмотрение в суд.