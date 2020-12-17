Житель Алтайского края умер от коронавируса в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 115 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число случаев инфекции достигло 12 844.

Диагноз подтвердился у 33 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у трех детей; у 27 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребенка; у 15 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у 13 жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребенка; у 10 жителей Улаганского района, в том числе у трех детей; у шести жителей Усть-Канского района; у шести жителей Чемальского района; у двух жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у двух жителей Шебалинского района; у одного ребенка в Турочакском районе.

Также в Горном Алтае зафиксировали еще один случай смерти пациента с коронавирусом. В конце ноября умер 86-летний житель Алтайского края. По заключению патологоанатомов, причиной смерти стала коронавирусная инфекция и другие формы тяжелых сопутствующих заболеваний.

Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 135 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 129 – от коронавируса, шесть – от иных причин.⠀

За сутки из больниц выписали 80 пациентов. Всего переболели 12 220 жителей Республики Алтай.