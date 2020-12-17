"Техническая накладка". Алтайские власти объяснили путаницу на пресс-конференции Путина

Власти Алтайского края подтвердили предположение журналистов о том, что на территории Алтайского края нет Онежской центральной районной больницы, как и Онежского района.

Поручение президента Владимира Путина губернатору Алтайского края Виктору Томенко разобраться с закрытием этого медучреждения в пресс-службе главы региона объяснили "возможной технической накладкой".

"Вероятнее всего, произошла техническая накладка. По данным пресс-службы главы Алтайского края, во время губернаторства Виктора Томенко никакие больницы не закрывались и закрытия не планируются", — пишет Telegram-канал "Ленина, 59".

Ранее amic.ru писал, что Онежская ЦРБ расположена в Архангельской области. Следовательно, Томенко, скорее всего, не придется срочно вылетать из Барнаула, чтобы оперативно решить проблему.