Каникулы с пользой. Школьников Барнаула приглашают поучаствовать в IT-олимпиаде

С 17 декабря 2020 года открыта регистрация на IT-олимпиаду для школьников 1-11 классов. Для победителей организаторы и спонсоры проекта приготовили ценные призы. Мероприятие бесплатное.

Участников распределят по пяти возрастным категориям. Состязание пройдет в три этапа. Отборочный тур состоит из заданий на логику и основы работы с компьютером. В полуфинале школьники будут решать задачи по информатике, алгоритмике и логике. Финалистов ждет создание индивидуальных цифровых проектов.

Параллельно будет проходить конкурс "Инновационный учитель". Педагоги, которые внедрили в образовательный процесс новые технологии, имеют возможность рассказать об этом на всю страну и получить ценные призы.

Учебное заведение, из которого примут участие наибольшее количество школьников и учителей, получат звание "Самая айтишная школа".

Для регистрации переходите по ссылке. Организатор олимпиады – компьютерная академия "Шаг". Мероприятие пройдет при поддержке Министерства образования Алтайского края.