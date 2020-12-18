13-летний барнаулец сбежал из дома, чтобы погулять по Москве

Школьник из Барнаула задался целью во что бы то ни стало погулять по улицам столицы России и даже для этого сбежал из дома, сообщили amic.ru в пресс-службе Алтайского линейного управления на транспорте.

Мальчик купил билет на поезд сообщением Абакан – Москва и отправился в путешествие. Правда, продлилось оно не так долго, как планировал юный беглец.

Барнаульские транспортные полицейские разослали ориентировку на подростка, так что уехать далеко ему не удалось.

"В ходе отработки полученной информации инспекторы отделения по делам несовершеннолетних Омского ЛУ МВД России установили, что беглецом является 13-летний житель Барнаула, обучающийся в одной из общеобразовательных школ города", – уточнили в ведомстве.

О местонахождении ребенка тут же сообщили его родителям. Дожидаться их ему пришлось в одном из социально-реабилитационных центров.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Омского ЛУ побеседовали с подростком и разъяснили ему, что путешествовать без сопровождения родителей в столь юном возрасте нельзя.