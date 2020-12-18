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Алтайские депутаты приняли законопроект о жилищном сертификате для детей-сирот

, ИА "Амител"
Поправки в документ можно предлагать до 15 февраля

17 декабря на заключительной сессии Алтайского Заксобрания краевые депутаты в первом чтении приняли законопроект, позволяющий делать выплаты детям-сиротам на приобретение жилья. Документ подготовил Минстрой Алтайского края по инициативе губернатора Виктора Томенко, сообщает сайт министерства.

Федеральное законодательство в качестве гарантии прав детей-сирот предусматривает возможность однократного предоставления по договорам найма благоустроенного жилья специализированного фонда. Кроме того, регионы могут принимать нормативные акты и устанавливать дополнительные виды соцподдержки.

Краевые власти решили воспользоваться этим правом и предусмотреть со следующего года выплаты на приобретение жилья в собственность за счет средств бюджета. Такая практика в других регионах показывает положительный результат.

"Действующее законодательство предусматривает предоставление лицам из категории "дети-сироты" жилых помещений площадью 28-33 кв. м по договорам найма. Сертификат же позволит приобрести жилое помещение сразу в собственность, в том числе возможно приобретение при желании жилья большей площади в том городе или районе на территории края, в котором хочется жить, с дополнительным использованием собственных средств, таких как: личные накопления, материнский капитал, ипотека", — отметил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

Размер и условия предоставления выплат на приобретение жилья будут дополнительно утверждены постановлением правительства Алтайского края. Второе чтение законопроекта состоится на февральской сессии АКЗС.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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