Жительница Барнаула рассказала о бабушке, которая живет в разваливающемся доме

Фото: Инцидент Барнаул

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о пожилой женщине, которую она встретила на улице. Автор поста была шокирована тем, в каких условиях живет ее новая знакомая.

"Сегодня шла с работы и увидела бабушку, она шла с 5-ти литровой бутылкой воды (ходит плохо, с тросточкой), я подошла, предложила донести. Пока шли, она рассказала, что воду приходится покупать, так как в доме нет воды, живут вдвоем с дочерью, обе получают пенсию, больше половины уходит на лекарства", – написала женщина в сообществе "Инцидент Барнаул".

Она отметила, что выглядит пенсионерка опрятно, не пьет, но ее дом вызвал у автора просто ужас.

Женщина отметила, что проживает ее новая знакомая у дома по адресу Халманова, 35а. В качестве помощи она попросила принести воду, помочь с дровами и стройматериалами.