Автомобилисты предупреждают о плохой видимости на алтайских трассах

Водителей предупреждают о плохой видимости и метели на трассе Барнаул – Алейск. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщают автомобилисты в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Аналогичная ситуация наблюдается и в других районах Алтайского края. Как пишет "Инцидент Рубцовск", почти нулевая видимость отмечается на трассе К-03 Рубцовск – Змеиногорск. Кроме того, в соцсетях также сообщается о затрудненной обстановке на трассе Барнаул – Бийск.

Как уже писал amic.ru, днем 20 декабря на улицы Барнаула вывели около 80 единиц снегоуборочной техники для борьбы с последствиями снегопада. Ожидается, что в ночь на 21 декабря на линии будут работать до 130 спецмашин.