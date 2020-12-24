Как за каменной стеной. В Барнауле презентовали новый стильный кирпич "Алом"

В конце декабря Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 им. В. Мудрика официально представил новинку: цветной вибропрессованный бетонный кирпич "Алом". Новый продукт обещает совершить революцию на строительном рынке Барнаула, края и Сибири. Экологичный кирпич из бетона показал более высокие эксплуатационные свойства в сравнении с традиционными стройматериалами. Но при этом он более выгоден по стоимости и представлен в пяти приятных трендовых оттенках.

Ни белым, ни красным

В традиционном кирпичном домостроении главную роль играли два персонажа: красный кирпич – он же керамический и белый – силикатный. У каждого за плечами богатая история возведения и облицовки различных зданий. И ряд недостатков, которые со временем дают о себе знать.

Так, например, во многом неприхотливый белый кирпич весьма неустойчив к влаге. И если в здании течет кровля, может пострадать кладка. А грунтовые и паводковые воды делают его непригодным для строительства цоколей и подвалов. Еще он не терпит высоких температур.

Его красный собрат к неблагоприятным факторам окружающей среды равнодушен, но не совсем подходит для прочных несущих конструкций. Его использование в облицовке может доставить ряд неприятных моментов: кирпичи из разных партий часто отличаются по цвету и со временем на них могут проявиться белые разводы – высолы. К тому же глина в его составе не обладает высокой прочностью, а потому при транспортировке могут возникать сколы. Это вынуждает застройщиков приобретать недешевый кирпич с большим запасом.

В поисках материала, который будет хорош во всех отношениях, специалисты перебрали множество различных вариантов и остановились на бетоне. И вот почему.

Неуязвимый кирпич

Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 1 занимается производством изделий из бетона с 1959 года, а потому здесь знают все об идеальном "рецепте" смеси на основе портландцемента для изменчивого и сурового сибирского климата. При этом почти 20 лет назад на предприятии внедрили технологию изготовления вибропрессованных изделий на немецком оборудовании Omag – еще один маркер высокого качества будущих кирпичей. Но далеко не самый важный.

Больше всего специалисты строительного рынка ценят в бетонных кирпичах его эксплуатационные качества.

Во-первых, он прочный, как натуральный камень. "Алом" выдерживает нагрузку 150-200 кг на квадратный сантиметр площади. Но в отличие от своих собратьев, кирпич из бетона также устойчив к сколам на поверхности и ребрах. Это гарантирует отсутствие битых кирпичей в процессе строительства. К тому же комбинат обеспечивает каждой партии крепкую упаковку. А значит, вероятность бракованных изделий сводится к нулю.

Во-вторых, бетон не боится практически ничего. Устойчив к огню, не расслаивается под воздействием дождя и снега, по морозостойкости вдвое превосходит силикатный кирпич. Проверено: морозостойкость 200 циклов (а белый по российским стандартам должен выдерживать без повреждений до 50 циклов!). Ему не страшен грибок, гниль и насекомые. При всем этом материал "дышит", а значит, обеспечит экологичность пространства вашего дома.

В-третьих, кирпичи из бетона подходят для возведения любых видов конструкций: фундаментов, цоколей, стен, в том числе несущих, заборов, каминов и дымоходов. Это ли не мечта любого строителя: одним звонком обеспечить бетонными изделиями весь объект.

Товар лицом

И, конечно же, "Алом" обещает стать номером один в качестве облицовочного материала. И дело не только в идеальной геометрии каждого кирпича, которую обеспечивает немецкое оборудование.

Уже сейчас комбинат производит изделие пяти наиболее востребованных оттенков: классика – серый "Мак" и "Черный перец", которые подойдут под любую задачу, а также трендовые "Какао", "Имбирь" и "Корица" – настоящая находка для стильного загородного дома. При этом производитель гарантирует, что с годами такой кирпич не выцветет и не потускнеет.

С началом производства бетонного кирпича на БКЖБИ № 1 им. В. Мудрика строители из Барнаула и прилегающих районов получили еще один несомненный бонус. Мощности предприятия позволяют производить до 2000 квадратных метров нового кирпича за смену, поэтому поставка не займет много времени. Плюс значительная экономия на транспортировке.

На выставочных стендах фирменного магазина завода уже представлен новый цветной кирпич "Алом". Приходите и оцените новинку сами!

ООО "БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика"

Барнаул, 9-й Заводской пр-д, 40

Сайт