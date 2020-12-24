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Как за каменной стеной. В Барнауле презентовали новый стильный кирпич "Алом"

, ИА "Амител"
"Алом" – новое слово в строительстве домов из кирпича

В конце декабря Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 им. В. Мудрика официально представил новинку: цветной вибропрессованный бетонный кирпич "Алом". Новый продукт обещает совершить революцию на строительном рынке Барнаула, края и Сибири. Экологичный кирпич из бетона показал более высокие эксплуатационные свойства в сравнении с традиционными стройматериалами. Но при этом он более выгоден по стоимости и представлен в пяти приятных трендовых оттенках.

Ни белым, ни красным

В традиционном кирпичном домостроении главную роль играли два персонажа: красный кирпич – он же керамический и белый – силикатный. У каждого за плечами богатая история возведения и облицовки различных зданий. И ряд недостатков, которые со временем дают о себе знать.

Так, например, во многом неприхотливый белый кирпич весьма неустойчив к влаге. И если в здании течет кровля, может пострадать кладка. А грунтовые и паводковые воды делают его непригодным для строительства цоколей и подвалов. Еще он не терпит высоких температур.

Его красный собрат к неблагоприятным факторам окружающей среды равнодушен, но не совсем подходит для прочных несущих конструкций. Его использование в облицовке может доставить ряд неприятных моментов: кирпичи из разных партий часто отличаются по цвету и со временем на них могут проявиться белые разводы – высолы. К тому же глина в его составе не обладает высокой прочностью, а потому при транспортировке могут возникать сколы. Это вынуждает застройщиков приобретать недешевый кирпич с большим запасом.

В поисках материала, который будет хорош во всех отношениях, специалисты перебрали множество различных вариантов и остановились на бетоне. И вот почему.

Неуязвимый кирпич

Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 1 занимается производством изделий из бетона с 1959 года, а потому здесь знают все об идеальном "рецепте" смеси на основе портландцемента для изменчивого и сурового сибирского климата. При этом почти 20 лет назад на предприятии внедрили технологию изготовления вибропрессованных изделий на немецком оборудовании Omag – еще один маркер высокого качества будущих кирпичей. Но далеко не самый важный.

Больше всего специалисты строительного рынка ценят в бетонных кирпичах его эксплуатационные качества.

Во-первых, он прочный, как натуральный камень. "Алом" выдерживает нагрузку 150-200 кг на квадратный сантиметр площади. Но в отличие от своих собратьев, кирпич из бетона также устойчив к сколам на поверхности и ребрах. Это гарантирует отсутствие битых кирпичей в процессе строительства. К тому же комбинат обеспечивает каждой партии крепкую упаковку. А значит, вероятность бракованных изделий сводится к нулю.

Во-вторых, бетон не боится практически ничего. Устойчив к огню, не расслаивается под воздействием дождя и снега, по морозостойкости вдвое превосходит силикатный кирпич. Проверено: морозостойкость 200 циклов (а белый по российским стандартам должен выдерживать без повреждений до 50 циклов!). Ему не страшен грибок, гниль и насекомые. При всем этом материал "дышит", а значит, обеспечит экологичность пространства вашего дома.

В-третьих, кирпичи из бетона подходят для возведения любых видов конструкций: фундаментов, цоколей, стен, в том числе несущих, заборов, каминов и дымоходов. Это ли не мечта любого строителя: одним звонком обеспечить бетонными изделиями весь объект.

Товар лицом

И, конечно же, "Алом" обещает стать номером один в качестве облицовочного материала. И дело не только в идеальной геометрии каждого кирпича, которую обеспечивает немецкое оборудование.

Уже сейчас комбинат производит изделие пяти наиболее востребованных оттенков: классика – серый "Мак" и "Черный перец", которые подойдут под любую задачу, а также трендовые "Какао", "Имбирь" и "Корица" – настоящая находка для стильного загородного дома. При этом производитель гарантирует, что с годами такой кирпич не выцветет и не потускнеет.

С началом производства бетонного кирпича на БКЖБИ № 1 им. В. Мудрика строители из Барнаула и прилегающих районов получили еще один несомненный бонус. Мощности предприятия позволяют производить до 2000 квадратных метров нового кирпича за смену, поэтому поставка не займет много времени. Плюс значительная экономия на транспортировке.

На выставочных стендах фирменного магазина завода уже представлен новый цветной кирпич "Алом". Приходите и оцените новинку сами!

ООО "БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика"
Барнаул, 9-й Заводской пр-д, 40
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

24.12.2020 13:06
Владимир

Цена то какая?

24.12.2020 13:09
Владимир

Брусчатка у них классная.
По кирпичу надеюсь тоже.
В инете видел идею - рядовой глиняный кирпич+коллер Тикуррила= в итоге красивая стена за небольшие деньги. Кирпич просто погружается в емкость с колером перед кладкой допустим на полчаса лицевой стороной

24.12.2020 13:10
- гость -

К кирпичам вопросов нет. Непонятно почему комбинат, который делал изделия из бетона с 1959 года, вдруг стал им. В.И. Мудрика. Мудрик прибрал разоренный завод в 2009 году за гроши, именно с этого момента можно считать начало его истории. Но если претендует на советский период, то из названия надо Мудрика убрать, ибо нефиг. А то получается как со Сбербанком, который ведет историю с 1841 года, а долги по вкладам не торопится отдавать за прошлые периоды истории.

24.12.2020 14:10
Виктор

А в чём НОВИНКА?
Бетонного кирпича на рынке хоть ж...й ешь, цветного в том числе!
Научились пигмент добавлять?))) Молодцы! Новаторы!
И с каким белым сравнивают? Сейчас белый кирпич и тот же бетонный на рынке есть и керамический, силикатный опять же. Каждый для своего назначения! А закапывать в землю цветной бетонный вряд ли дураков найдёте. А в стену, выбор ограничен только фантазией....

24.12.2020 14:24
Filin

не единственные они, кто такой кирпич делает в Барнауле, аднака. Если бы бетон так лучше кирпича был, то строили бы из него, нафиг кирпич. Но нет, таки отчего-то кирпичный завод не помирает

24.12.2020 15:14
Кирилл

"....по морозостойкости вдвое превосходит силикатный кирпич. Проверено: морозостойкость 200 циклов (а белый по российским стандартам должен выдерживать без повреждений до 50 циклов!)"- это где такое написано? Что такое морозостойкость 200 циклов? Кто-нибудь понимает как проводится данное испытание? И что данные показатели разные для разных материалов, а также и испытания проводятся разные!

24.12.2020 15:54
Митенька ржевский

24.12.2020 15:14
Кирилл
***
Ну, я понимаю, как производится исследование морозостойкости... и это не главный показатель для сравнения с силикатным или керамическим или даже клинкерным кирпичом... Показатели- коэффициент теплопередачи, вес изделия, влагопоглащение, адгезия...Бетонный кирпич, без специального кладочного раствора, типа КвикМикс- деньги на ветер... Поди, каждый видел, как по швам расходится кладка из бетонного кирпича...

25.12.2020 08:42
Кирилл

Митенька ржевский
***
Так не за то разговор...
Нам просто вкручивают в ухо и это далеко не кашемир!
Это же как сравнивать ежа с ужом!
В ТТХ есть схожие параметры и мы их сравниваем...
Не комильфо.....

А казалось, такая серьёзная организация!
Статейка для кого?

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