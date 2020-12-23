Три вагона сошли с рельсов на станции под Барнаулом

Фото: пресс-центр ЗСЖД

Три пустых вагона сошли с рельсов на станции Алтайской Западно-Сибирской железной дороги.

Как пишет пресс-центр ЗСЖД, инцидент произошел в 17:16. Вагоны сошли с рельсов во время маневровых работ, никто не пострадал. Блокировка путей более чем на час задержала пригородный поезд № 6225 Аламбай – Барнаул, на данный момент состав уже прибыл к месту назначения.

На месте схода работает восстановительный поезд станции Алтайской. ЗСЖД приносит пассажирам задержанного электропоезда извинения за доставленные неудобства.

Как ранее сообщил amic.ru, 8 ноября в Новосибирской области сошел с рельсов 31 вагон товарного поезда. Правоохранители выявили признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").