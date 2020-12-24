Сходом трех вагонов под Барнаулом заинтересовались следователи

Фото: пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР

Барнаульский следственный отдел на транспорте начал проверку по факту схода трех порожних вагонов на станции Алтайской. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

"23 декабря 2020 года около 19 часов 25 минут местного времени на первом пути парка "А" ст. Алтайской Западно-Сибирской железной дороги при проведении маневровых работ по формированию поезда произошел сход пяти порожних грузовых вагонов без их опрокидывания", – уточнили в ведомстве.

К счастью, обошлось без жертв. Вреда окружающей среде не нанесено.

Действия ответственных лиц проверят на признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам мероприятий следователи примут процессуальное решение.

Ранее amic.ru писал, что из-за ЧП пришлось задержать более чем на час пригородный поезд № 6225 Аламбай – Барнаул.