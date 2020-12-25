15-летнего бийчанина и двух его несовершеннолетних друзей осудили за избиение отчима

Суд признал трех несовершеннолетних жителей Бийска в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц. У 15-летнего бийчанина и его отчима сложились тяжелые отношения, а его товарищи решили защитить знакомого в случае конфликта.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, ночью в конце июля 2019 года трое подростков и двое их совершеннолетних друзей распивали алкоголь на одной из улиц Бийска. Мальчик рассказал товарищам, что недавно у них сгорел семейный садовый дом и предположил, что в этом виноват отчим. Кроме того, он боялся побоев с его стороны.

Друзья пообещали защитить знакомого в случае конфликта и при встрече с потерпевшим начали совместно избивать его. В результате 43-летний потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Суд принял во внимание собранные следствием доказательства и признал подсудимых виновными, назначив пасынку три года лишения свободы условно, а двум другим несовершеннолетним по два с половиной года условно.