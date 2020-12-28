Предприниматели и власти Алтайского края отказались повышать минимальную зарплату

Правительство Алтайского края, объединение работодателей и Алтайский крайсовпроф подписали новое трехстороннее региональное соглашение на 2021-2023 годы. При этом дополнение об увеличении минимальной зарплаты в реальном секторе экономики оказалось заблокировано властями и работодателями, которые сослались на слишком тяжелую экономическую ситуацию.

Напомним, что на данный момент для работников внебюджетного сектора оклад с фиксированными выплатами составляет 13 тысяч рублей. Величину установили еще в 2018 году, а в 2019 году появилось дополнение, что в эту сумму не входят стимулирующие и компенсационные выплаты.

Согласно предложению крайсовпрофа, зарплата должна была вырасти на уровень инфляции – 3,3%, или около 500 рублей. Кроме того, они также предложили увеличить темпы роста зарплаты во внебюджетном секторе – сейчас этот показатель составляет 15-20% в год.

Как пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на председателя крайсовпрофа Ивана Панова, стороны смогли придти к компромиссу – большую часть пожеланий профсоюзов все-таки учли в трехстороннем соглашении. В нем определили темпы роста заработной платы – от 110 до 120% в зависимости от среднего оклада на предприятии.

Также от организаций реального сектора экономики потребуют повышения уровня реального содержания заработной платы, включая индексацию зарплаты в связи с ростом потребительских цен. Отдельно выросла сумма пособия в случае гибели работника по вине работодателя – до 135 тысяч рублей.

Однако повышать минимальный размер оклада власти и работодатели отказались – бизнес попросил оставить прежние цифры, а власти их поддержали, сославшись на тяжелые времена. Иван Панов объяснил, что в правительстве региона на их письменное обращение дали ответ, который можно трактовать как отказ от обсуждения. Предыдущее соглашение остается действительным до 2021 года, что позволяет вернуться к обсуждению только через год.