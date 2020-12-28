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Новости

Предприниматели и власти Алтайского края отказались повышать минимальную зарплату

, ИА "Амител"
Новое трехстороннее соглашение удовлетворило не все требования регионального крайсовпрофа
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Правительство Алтайского края, объединение работодателей и Алтайский крайсовпроф подписали новое трехстороннее региональное соглашение на 2021-2023 годы. При этом дополнение об увеличении минимальной зарплаты в реальном секторе экономики оказалось заблокировано властями и работодателями, которые сослались на слишком тяжелую экономическую ситуацию.

Напомним, что на данный момент для работников внебюджетного сектора оклад с фиксированными выплатами составляет 13 тысяч рублей. Величину установили еще в 2018 году, а в 2019 году появилось дополнение, что в эту сумму не входят стимулирующие и компенсационные выплаты.

Согласно предложению крайсовпрофа, зарплата должна была вырасти на уровень инфляции – 3,3%, или около 500 рублей. Кроме того, они также предложили увеличить темпы роста зарплаты во внебюджетном секторе – сейчас этот показатель составляет 15-20% в год.

Как пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на председателя крайсовпрофа Ивана Панова, стороны смогли придти к компромиссу – большую часть пожеланий профсоюзов все-таки учли в трехстороннем соглашении. В нем определили темпы роста заработной платы – от 110 до 120% в зависимости от среднего оклада на предприятии.

Также от организаций реального сектора экономики потребуют повышения уровня реального содержания заработной платы, включая индексацию зарплаты в связи с ростом потребительских цен. Отдельно выросла сумма пособия в случае гибели работника по вине работодателя – до 135 тысяч рублей.

Однако повышать минимальный размер оклада власти и работодатели отказались – бизнес попросил оставить прежние цифры, а власти их поддержали, сославшись на тяжелые времена. Иван Панов объяснил, что в правительстве региона на их письменное обращение дали ответ, который можно трактовать как отказ от обсуждения. Предыдущее соглашение остается действительным до 2021 года, что позволяет вернуться к обсуждению только через год.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

28.12.2020 11:44
Z

Тут перед нами шеф выступал.
Говорил какие мы молодцы, как хорошо сработали в этом тяжелом году и пообещал поднять з/п.
Примерно через неделю от бухгалтерии поступило сообщение: в планах на 2021 повышения з/п нет.

Точка.

28.12.2020 11:51
ГОСТЬ

И что? Профсоюз откровенно послали, а они и пошли))) Где действия? Отстаивание интересов трудящихся? Может быть я один не понимаю: НУ ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ЭТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАЧЕМ В НЕЕ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ТОГДА ДЕНЬГИ??? Чтобы тебе к Новому году дали подарок ребёнку?

28.12.2020 11:54
- гость -

Пока есть лимита готовая на любую ЗП
Ни каких повышений не ждите

28.12.2020 12:02
- гость -

Красавчики!
Еще-бы плети разрешили

28.12.2020 12:06
- гость -

Алтайвагон, Профсоюз в лице в лице Пельменя,он же Хотулев Сергей Викторович, при обращении к нему отвечает, мне вас проще уволить чем бодаться с работадателем, Вопрос чьи интересы он отстаивает и да же этого не скрывает?

28.12.2020 12:08
- гость -

Однако повышать минимальный размер оклада власти и работодатели отказались – бизнес попросил оставить прежние цифры, а власти их поддержали

классовая сущность государства во всей её красе )))

28.12.2020 12:11
- гость -

Вы забыли о классах, вам задурили башку? Классы о вас не забыли. Придётся вспомнить всё. (с)

28.12.2020 12:11
Мо-лод-цы!

Власти поддерживают снижение налоговой базы, ведь увеличение зарплаты повлечет дополнительные поступления в бюджет.

28.12.2020 12:15
МИРНЫЙ

наш директор сказал мы не состоим в профсоюзе да и объёмы упали. Вот и всё. даже на Н/Г премий не будет.

28.12.2020 12:15
Мо-лод-цы!

Предприниматели тоже очень умные. Меньше зарплата - люди меньше смогут приобрести товаров и услуг. Ведь экономический спад во время пандемии связан именно с этим - понижением спроса. А здесь налицо сговор для того, чтобы понизить покупательную способность населения.

28.12.2020 12:17
Мо-лод-цы!

Томенко красавчик. Образование бухгалтера, конечно, помогает верно начислять зарплату, но видеть пути экономического развития- увы, нет.

28.12.2020 12:17
- гость -

Власти поддерживают снижение налоговой базы

а как-же самозянятые, отмена ИП, повышение налогов на недвижимость с коэф. 0,3, вместо 0,1, введение налога на проценты по депозитам, повышение НДФЛ, повышение акцизов и т.п....

люди наша втора нефть (с)
)))

28.12.2020 12:23
- гость -

28.12.2020 12:17
- гость -
Чтобы люди не смогли платить вышеперечисленные налоги, местные власти и принимают решение об уменьшении зарплаты.

28.12.2020 12:27
Мо-лод-цы!

Ну а что печалиться! Смотрим,
чем нас порадовал губернатор за время его деятельности: добился повышения тарифов в АК на ЖКХ выше установленного максимума по всей стране; понижения зарплаты населения, даже МРОТа( не забываем об инфляции).

Путин за это наградил грамотой.

28.12.2020 12:29
- гость -

12:27
Когда еврей наградил хохла - барнаульцы заплакали.
(с) Василий Макарович Ш. (мордвин)

28.12.2020 12:34
- гость -

странные люди, эта наша власть..сначала блокируют деятельность на несколько месяцев, потом некоторые отрасли вообще отменяют (рукалицо). А зарплаты при этом повысь. С чего? скажите спасибо, людей не уволили. Содержим без прибыли, на ранее заработанное. Повысить МРОТ не равно повысить зарплату, это и ежу понятно. С увеличением МРОТ возрастет отчисляемое в фонды и налоги. Не знаю, чего тут орут комментаторы... неужели думают, что МРОТ как-то повлияет на их з/п?

28.12.2020 12:35
Итальянец

28.12.2020 11:54
- гость -
Пока есть лимита готовая на любую ЗП
Ни каких повышений не ждите

Иду как то по Потоку. Смотрю, девица мечется, явно не местная со специфическим говорком - ищет фирму Плавыч. Указал ей куда идти. А про себя думаю - скажутей ей ешки класть в сырный продукт - будет класть. Скажут пальмоядрицу подмешивать - тоже это всё делать будет. А ведь могли в своём селе наладить выпуск нынче дефицитных натуральных сыров. Не хотят. На дядю за минималку лучше работать будут.

28.12.2020 12:44
- гость -

12:35
Итальянец
А ведь могли в своём селе наладить выпуск нынче дефицитных натуральных сыров. Не хотят. На дядю за минималку лучше работать будут.
----------
На какие шиши? Сколько сейчас стоит кг вменяемого сыра?

28.12.2020 12:45
- гость -

А ведь могли в своём селе наладить выпуск нынче дефицитных натуральных сыров.

я дико извиняюсь, на какие шиши...

28.12.2020 12:46
Гость

А вот это уже не Путин виноват, это жадность собственников в распределении не их денег! Собственник учредил, создал, но все заработать сам он не может, и не надо утверждать обратное! Мрот не повысить экономика будет падать.

28.12.2020 12:47
- гость -

и где молоко брать, большую часть коров уже давно вырезали....

28.12.2020 12:49
- гость -

Мрот не повысить экономика будет падать.

пока есть труба экономика не упадет
ну а потом в Россию которую мы потеряли...

28.12.2020 12:50
- гость -

12:47
- гость -
и где молоко брать, большую часть коров уже давно вырезали...
------------
До этого года было дофига коров. Закупщики принимают у населения молоко по 18 рублей(вроде) зимой, летом дешевле.

28.12.2020 12:53
- гость -

молоко не потому 18 рэ что коров много, а потому что закупщики так решили...

28.12.2020 13:00
- гость -

12:53
- гость -
молоко не потому 18 рэ что коров много, а
----------------
Ну так кто мешает ФАСанутым штрафовать их не на 20 000 рублей, а на 2 миллиона за картельный сговор?

28.12.2020 13:02
- гость -

ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
(в хозяйствах всех категорий; на конец года; тысяч голо
Алтайский край

1990 - 2042,9
1995 - 1558,1
2000 - 1099,7
2008 - 899,5
2018 - 712,2

вот такое оно вставание с колен...

28.12.2020 13:02
вамтолько Томенко поверит

28.12.2020 12:34
- гость -
скажите спасибо, людей не уволили. Содержим без прибыли, на ранее заработанное.
-----------------------------------------
О, вы так мног о заработали ранее, что весь текущий год содержите работников себе в убыток! То есть люди сегодня пашут, а прибыли нет. Работают, чтобы наработаться.

28.12.2020 13:05
Рыночная экономика.

28.12.2020 12:34
- гость -
странные люди, эта наша власть..сначала блокируют деятельность на несколько месяцев, потом некоторые отрасли вообще отменяют (рукалицо).
--------------------------------
Если отрасли не приносят дохода, значит надо переходить в другие.

28.12.2020 13:11
- гость -

28.12.2020 13:05
Рыночная экономика.

Это трындеть в интернете легко про экономику и переход в другие сферы. Очень сложно сказать людям, что после 20 лет стабильной работы они идут менять сферу деятельности. А по поводу года без прибыли - так они и не пашут. Ибо нет нашей отрасли, пахать негде стало. Идти на курсы бухгалтеров в 46 лет? или по образованию в преподавание? так не берут уже в 50 годков то...плачу сотрудникам сколько могу, для поддержания их штанов и все..

28.12.2020 13:12
- гость -

Тут пишут про блокировку отрасли "рукалицо". Это что такое? Салоны красоты? Ну так если у людей уменьшается зарплата, то они начнут экономить прежде всего на вашей отрасли. Вы не будете получать доход.

28.12.2020 13:17
- гость -

28.12.2020 13:11
- гость -
28.12.2020 13:05
Рыночная экономика.

Это трындеть в интернете легко про экономику и переход в другие сферы. Очень сложно сказать людям, что после 20 лет стабильной работы они идут менять сферу деятельности.
------------------------------------
Всю жизнь занимался любимой работой. И это не 20 лет. Перед пенсией пришлось сменить род деятельности, так как в Барнауле стало невозможно зарабатывать по специальности. Но что делать, надо было либо уезжать в другой регион, либо переходить на что-то другое.

28.12.2020 13:19
- гость -

Если 20 лет клеили акриловые ногти, а теперь они отстой и не модны - да, трагедия изменить род деятельности!

28.12.2020 13:24
Обнять и плакать!

28.12.2020 13:11
- гость -так не берут уже в 50 годков то...плачу сотрудникам сколько могу, для поддержания их штанов и все..
----------------------------------
Вы будете их содержать до 65 лет? На прибыль, полученную до 2020 года? Так хочется вам верить!

28.12.2020 13:37
- гость -

Отменили ЕНВД, ввели дорогие патенты; обязали купить кассы по 20 т.р за шт+10 т.р на обслуж; справки Меркурий 50 р шт за одно найменования продукции; маркировка табака, обуви, шины+ ещё отдельный кассовый аппарат; компенсация за Платон отменена, теперь платон+транспортный налог, как выживать малому и среднему бизнесу, ведь этот сектор в рамках соглашения заставят поднять з/п.

28.12.2020 13:40
- гость -

Зато скоро пивас не только в каждом доме, но и в каждом детском саду будут продавать.

28.12.2020 13:48
- гость -

28.12.2020 13:17
- гость -

Всю жизнь занимался любимой работой. И это не 20 лет. Перед пенсией пришлось сменить род деятельности, так как в Барнауле стало невозможно зарабатывать по специальности. Но что делать, надо было либо уезжать в другой регион, либо переходить на что-то другое.
---------
Похожая ситуация. Но не перед пенсией, а ближе к 40 годам.

28.12.2020 14:03
- гость -

28.12.2020 13:19
- гость -
Если 20 лет клеили акриловые ногти, а теперь они отстой и не модны - да, трагедия изменить род деятельности!
____________
Господи...как вы примитивны в своих фантазиях..ногти, салоны...
Нет, конечно. Мы - одно из старейших турагентств Барнаула. Только и всего. Надеемся, все-таки, что разум победит, потому что запретить отдыхать людям невозможно. Не все хотят с пивом на диване. Не мне и не здесь вам все это рассказывать. А закрыться не могу, так как многие не улетели из-за всего этого бреда, слишком большие суммы заведены. Мы не можем обанкротиться и кинуть людей. Вот и держимся из последних сил. Не буду, конечно, содержать до 65 лет никого. Улетит последний "неулетевший по ковидным турам" турист и закроем эту страницу.

28.12.2020 14:08
- гость -

кстати, а ногти - это мысль. Но очень уж брезгливо....пластмассовые ногти, капроновые волосы, ресницы из ершика - так мерзко все это выглядит. Рука не поднимется уродовать так людей..

28.12.2020 14:08
- гость -

Зато скоро пивас не только в каждом доме, но и в каждом детском саду будут продавать.

так надо же чем-то заливать могущее возникнуть недовольство, вдруг люди начнут задумываться о причинно-следственных связях происходящего... )))

28.12.2020 14:12
- гость -

28.12.2020 13:02
- гость -

Поголовье КРС в России на 2019 год 18.9 млн голов.
И не сравнивай тощих советских коров с нонешними.

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