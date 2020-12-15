Виктора Томенко призвали расследовать взрывной рост смертности в Алтайском крае

Алтайское отделение КПРФ потребовало от губернатора Виктора Томенко провести расследование в связи с взрывным ростом смертности в 2020 году и представить его результаты общественности. Коммунисты считают, что остановка оказания плановой помощи нарушила права людей.
В заявлении, которое опубликовали на сайте реготделения партии, возобновление плановой медицинской помощи называется положительным решением, однако авторы подчеркивают, что на официальном портале правовой информации и сайте Минздрава Алтайского края до сих пор не опубликованы соответствующие приказы.
"Алтайский край в октябре 2020 года занял первое место по приросту смертности среди российских регионов (162,3%, +1780 человек относительно того же периода в прошлом году), тогда как в среднем по стране рост смертности составил +130,3%", – пишут коммунисты.
При этом официальные источники не уточняют, в связи с чем произошел такой рост смертности населения, а по данным краевого оперштаба от COVID-19 официально умерло лишь 297 человек.
По мнению представителей КПРФ, краевая система здравоохранения не способна справиться с последствиями эпидемии и ей не хватает кадров, больниц, моргов и оборудования. Кроме того, до сих пор не решен вопрос оплаты труда медработников, которые рискуют заразиться коронавирусом.
Также сомнения у коммунистов вызывают некоторые ограничения, которые продолжают действовать в Алтайском крае – режим полной самоизоляции для лиц старше 65 лет и запрет на проведение новогодних мероприятий.
Коммунисты потребовали от Виктора Томенко и краевого оперштаба в кратчайшие сроки провести расследование смертности и представить доклад общественности, а также незамедлительно опубликовать на сайте Минздрава приказы о прекращении / возобновлении плановой медпомощи.
Кроме того, коммунисты требуют отменить ограничения для лиц старше 65 лет на прогулки, смягчить решение о запрете проведения новогодних праздников в регионы и обратиться в правительство РФ с инициативой о введении достойных доплат медикам, которые работают не в ковидных госпиталях.
Комментарии
Алтайское отделение КПРФ потребовало от губернатора
А фамилии у этих людей есть? Сниму их с денежного довольствия!
Коммунисты, в данном вопросе я Вас поддерживаю., хотя никогда не был членом КПСС и т.д Жизнь не бывает красной или белой - она разная. Напишите заявление в СК, прокуратуру
Людям отказали в праве получать медицинскую помощь, которую они оплатили. Не забывайте, что у нас страховая медицина. И пусть страховщики расплачиваются
Наш губернатор всё-таки с бородой или без? Фотографии постоянно разные.
Напишите заявление в СК, прокуратуру
Хоть президенту пишите, хоть господу богу. Главное чтобы только современная Аврора не прошла по Оби.
никто ничего делать не будет, власти совершенно покласть на людей
Economist
Наш губернатор всё-таки с бородой или без?
А какая вам разница? Вы что с ним целоваться собираетесь? Вот мне не важно, есть ли борода у дворника в нашем жэке. Главное чтобы работал - снег убирал.
А где они были когда мед помощь закрывали? Только у Крылова хватило смелости и тяму чего-то вякать супротив красноярских самодуров
Недалеко наш край ушёл от общероссийского прироста смертности. +160 против +130.
Молодцы алтайские коммунисты! Работают.. а бессарабов листовки за бюджетные деньги раздает
Полностью поддерживаю такое требование.Вот,оказывается ,какие у нас достижения-первые по вымиранию в стране.Я ,думаю ,губернатору надо делать выводы,а на его место Марию Прусакову.
Проснулись называется. Или надоело от безделья дома сидеть? Что не новость то они в самоизоляции, ленивый кажется туда не сходил. Насиделись а теперь пиара захотелось?
А можно губернатора обратить внимание вот и на эту ситуация, они шаг еще до одной возможной смерти. Люди, входящие и выходящие из подъезда номер 2 (Барнаул Анатолия, 87) каждый раз рискуют жизнью и чтоб себя обезопасить - сделали сами сооружение при входе. Надеемся, что проверяющие структуры обратят внимание, что жильцы находятся в опасности, что быть не голословными вот ссылка на видео, сделанное 15.02.2020 https://youtu.be/ixUuTDUP5kE
Роспотребназдор, прокуратура, ЦУР, наконец огромное кол-во чиновников в городе и крае - вероятно не останутся в стороне! Иначе, чья то жизнь может быть на вашей совести! Управляющая компания Базис не реагирует на запросы, как впрочем еще ни разу и снег не убирали
простой вопрос
почему жители питера получали плановую медпомощь без перебоя
а жители ак нет
????????????
мы вразных странах живем?