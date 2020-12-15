Виктора Томенко призвали расследовать взрывной рост смертности в Алтайском крае

Алтайское отделение КПРФ потребовало от губернатора Виктора Томенко провести расследование в связи с взрывным ростом смертности в 2020 году и представить его результаты общественности. Коммунисты считают, что остановка оказания плановой помощи нарушила права людей.

В заявлении, которое опубликовали на сайте реготделения партии, возобновление плановой медицинской помощи называется положительным решением, однако авторы подчеркивают, что на официальном портале правовой информации и сайте Минздрава Алтайского края до сих пор не опубликованы соответствующие приказы.

"Алтайский край в октябре 2020 года занял первое место по приросту смертности среди российских регионов (162,3%, +1780 человек относительно того же периода в прошлом году), тогда как в среднем по стране рост смертности составил +130,3%", – пишут коммунисты.

При этом официальные источники не уточняют, в связи с чем произошел такой рост смертности населения, а по данным краевого оперштаба от COVID-19 официально умерло лишь 297 человек.

По мнению представителей КПРФ, краевая система здравоохранения не способна справиться с последствиями эпидемии и ей не хватает кадров, больниц, моргов и оборудования. Кроме того, до сих пор не решен вопрос оплаты труда медработников, которые рискуют заразиться коронавирусом.

Также сомнения у коммунистов вызывают некоторые ограничения, которые продолжают действовать в Алтайском крае – режим полной самоизоляции для лиц старше 65 лет и запрет на проведение новогодних мероприятий.

Коммунисты потребовали от Виктора Томенко и краевого оперштаба в кратчайшие сроки провести расследование смертности и представить доклад общественности, а также незамедлительно опубликовать на сайте Минздрава приказы о прекращении / возобновлении плановой медпомощи.

Кроме того, коммунисты требуют отменить ограничения для лиц старше 65 лет на прогулки, смягчить решение о запрете проведения новогодних праздников в регионы и обратиться в правительство РФ с инициативой о введении достойных доплат медикам, которые работают не в ковидных госпиталях.