Барнаулец заживо сжег своего знакомого после ссоры на рынке

39-летний житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Об этом сообщает региональный СК.

"По данным следствия, в дневное время 14 июня 2020 года обвиняемый вместе со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на один из рынков города Барнаула. У одного из торговых павильонов между мужчинами произошла ссора, по незначительному поводу", – говорится в сообщении.

После конфликта обвиняемый ушел, но позднее вернулся, облил оппонента бензином и поджег. 56-летнего потерпевшего доставили в больницу, где он скончался.

Своей вины обвиняемый не признал. Теперь он предстанет перед судом.