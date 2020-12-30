"Стрижи" поздравили барнаульцев с наступающим Новым годом

Авиационная группа "Стрижи" поздравила жителей Барнаула с наступающим Новым годом. Соответствующий видеоролик опубликовала пресс-служба мэрии Барнаула.

"Дорогие барнаульцы! Хочется еще раз поблагодарить вас за теплый прием, который вы оказали пилотажной группе, и в канун Нового года хочется пожелать вам счастья, мира, добра, новых успехов и свершений. "Стрижи" с вами, "Стрижи" еще полетают над Барнаулом", – поздравили горожан пилоты.

Кроме того, "Стрижи" назвали "особенно отрадным" то, что в этом году в краевой столице появился детсад, который назвали в честь пилотажной группы. Они пожелали его воспитанникам и работникам дальнейших успехов и здоровья.

Напомним, что накануне барнаульскому детсаду № 273 присвоили название "Стрижи". Назвать учреждение таким образом предложили после визита пилотов на День города в сентябре 2020 года. Тогда выступление "Стрижей" стало одним из ключевых событий праздника. Amic.ru публиковал видео полета глазами пилота, а также видеозапись и фоторепортаж, где сняли, как все это выглядело с земли.